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Новая Lada Vesta: в Белоруссии дешевле, чем в России

Авто

Новая Lada Vesta стала интересной темой для обсуждения среди автолюбителей как в Беларуси, так и в России. Стали известны предварительные цены на обновленную модель, и, похоже, белорусских покупателей ждет приятный сюрприз. Lada Vesta будет доступна по более низким ценам в Беларуси по сравнению с Россией, что делает ее привлекательным вариантом для тех, кто ищет бюджетный, но стильный автомобиль. Давайте углубимся в детали и изучим характеристики и цены на новую Lada Vesta в обеих странах.

Новая Lada Vesta: в Белоруссии дешевле, чем в России
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Доступные цены на новую Lada Vesta в Беларуси

В Беларуси стартовая цена на рестайлинговую Lada Vesta составит 45 900 белорусских рублей, что примерно равно 1 256 700 российским рублям. Эту информацию подтвердил официальный сайт Lada в Беларуси, сообщает Quto. ru. На сайте на видном месте размещено изображение обновленной Vesta с надписью "Новая Lada Vesta за 45 900 BYN". Нажатие на ссылку направляет пользователей в онлайн-шоурум, где модели 2023 года перечислены с пометкой "Цена и наличие по запросу".

Варианты двигателей и технические характеристики

Самая доступная версия Lada Vesta в Беларуси будет оснащаться восьмиклапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Этот двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для более дорогих вариантов будет доступен 16-клапанный двигатель мощностью 106 лошадиных сил.

Включенные опции и характеристики

Базовая модель новой Lada Vesta в Беларуси будет оснащена несколькими стандартными опциями, включая кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, фронтальные подушки безопасности и антиблокировочную тормозную систему. За дополнительную плату покупатели смогут установить дополнительные функции, такие как мультимедийная система и подогрев передних сидений.

Предварительные цены в России

С другой стороны, стали известны предварительные цены на обновленную Lada Vesta в России. Ожидается, что в комплектации Comfort рестайлинговая модель будет доступна по цене около 1 280 000 российских рублей.

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КУПИЛА НОВУЮ ЛАДА ВЕСТА В БЕЛАРУСИ СИЛЬНО ДЕШЕВЛЕ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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