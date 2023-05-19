Volkswagen официально продает российский завод компании "Авилон"

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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen успешно продал свой российский завод по производству автомобилей, расположенный в Калужской области. Ранее отвечавший за производство таких моделей, как Polo, Tiguan и Skoda Rapid, завод имел производственную мощность 225 000 автомобилей в год. Продажа завода российскому дилерскому холдингу "Авилон", а именно его дочерней компании "Арт-Финанс", была подтверждена в официальном заявлении Volkswagen. Эта сделка также включает в себя передачу прав собственности на другие активы Volkswagen компании "Авилон".

Фото: tvoe-avto. com/212409-volkswagen-ostanavlivaet-proizvodstvo-avtomobilej-v-rossii.html

"Авилон" приобретает российские активы Volkswagen

Наряду с заводом в Калуге, компания "Авилон" стала единственным владельцем Volkswagen Group Russia, а также ее аффилированных компаний, а именно ООО "Фольксваген Компоненты и Услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс" и ООО "Скания Страхование". Это комплексное приобретение расширило присутствие компании Avilon в автомобильной промышленности, укрепив ее позиции в качестве ключевого игрока на российском рынке.

Последствия продажи для "Авилон" и Volkswagen

Одобрение покупки завода Volkswagen компанией Avilon российским правительством сопровождалось ценой до 125 миллионов евро, что составляет примерно 11 миллиардов рублей по текущему обменному курсу. Стоит отметить, что Volkswagen изначально инвестировал более 1 миллиарда евро в калужское сборочное производство, которое функционирует с 2007 года. Эта продажа демонстрирует стратегическое намерение "Авилон" развивать свои автомобильные активы, используя сложившуюся инфраструктуру и опыт Volkswagen в регионе.

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Завод Volkswagen в Калуге. Пошли ВНУТРЬ!