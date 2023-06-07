Замена масла в автосервисе: что нужно контролировать

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Когда дело доходит до установки масляного фильтра, многие механики следуют общепринятой практике добавления небольшого количества смазочного материала для обеспечения бесперебойной работы.

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Обоснование такого подхода простое: сухой фильтр может привести к масляному "голоданию" на начальных этапах, что приведет к ускоренному выходу из строя. Однако важно отметить, что на самом деле это мнение является заблуждением.

В прошлом смазочные материалы были более густыми, что приводило к замедлению циркуляции. В настоящее время даже обычное масло усовершенствовалось технологически, что сделало устаревший метод ненужным. Прежде чем приступить к замене, рекомендуется осмотреть корпус фильтра, где можно найти подробные инструкции. На начальном этапе смазки требует только резиновое уплотнительное кольцо. Пренебрежение этим шагом может привести к протечке соединения.

С другой стороны, заполнение фильтра до отказа может повлечь за собой целый ряд проблем. Важно помнить, что у большинства автомобилей фильтры расположены под углом или горизонтально, что приводит к неизбежным проливам.

Эти проливы могут не только испачкать вашу одежду, но и попасть на приводной ремень или шкивы зубчатого ремня, в зависимости от конструкции двигателя. Это может привести к смещению "привода" из своих направляющих. В несчастном случае контакта с ремнем ГРМ серьезные повреждения становятся неизбежными. Последующее столкновение клапанов и поршней может привести к необходимости дорогостоящего ремонта двигателя. Добро пожаловать в мир капитального ремонта двигателя.

Кроме того, необходимо убедиться, что механик устанавливает фильтр вручную и не затягивает его длинными гаечными ключами. Применение чрезмерного усилия может привести к повреждению резьбы. Обычно рекомендуемый момент затяжки составляет 20 Н⋅м (как указано на корпусе фильтра), при этом требуется лишь умеренное усилие.

Кроме того, особое внимание следует уделить шайбе сливной пробки. Иногда ее можно не заметить при замене, что приводит к возможным утечкам. Даже если шайба металлическая, она считается одноразовым компонентом. Ее мягкий металлический состав позволяет сжимать ее при установке, обеспечивая надежное уплотнение. Повторное использование шайбы строго запрещено. Значительная утечка может привести к снижению уровня смазки до критической отметки, что повлечет за собой тяжелые последствия, о которых говорилось ранее.

Наконец, по завершении процедуры механик должен тщательно очистить остатки масла вокруг маслозаливной горловины. Эта мера предосторожности предотвращает накопление толстого слоя грязи, которая может случайно попасть в головку блока цилиндров.

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