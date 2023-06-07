Прожжённые сиденья в машине: что делать

3:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Это часто неизбежное явление: из-за усталости и пагубной привычки на сиденье автомобиля появляется отверстие диаметром чуть меньше сантиметра. Это пятно, которое будет постоянно привлекать внимание... Но что делать, если это служебный автомобиль? От нависшей угрозы штрафа нельзя отмахнуться.

Фото: https://studiotuning.ru/

Самым простым решением этой проблемы является посещение специализированной мастерской, где сиденье вернут в первоначальное состояние всего за несколько часов. Стоимость, однако, варьируется от 3 000 до 5 000 рублей. Тем не менее для тех, кто готов приложить некоторые усилия, существует альтернатива: самостоятельный подход, цена которого не превышает 200 рублей. Однако для достижения успеха необходимо не просто наблюдение, а практическая работа.

Чтобы приступить к этой работе, потребуется несколько инструментов: одни канцелярские ножницы, несколько капель белого клея (ПВА), одна обычная швейная игла, малярный валик или его заменитель (подойдет даже пивная бутылка) и чистая обувная щетка. Все необходимое под рукой? Переходим к инструкции.

Прежде всего необходимо приобрести небольшой кусок ткани, размером примерно с половину спичечного коробка, подходящий по цвету к обивке сиденья. Не имеет значения, обрезаете ли вы лишнюю ткань, торчащую снизу, или находите подходящий материал в своем жилище. Ловко и аккуратно соскоблите обугленные края ткани. Нанесите на отрезанную ткань одну каплю белого клея (ПВА) и вставьте ее в отверстие, расположив под поврежденным участком. Разгладьте и плотно прижмите его, а затем терпеливо ждите.

Следующий шаг касается поверхностного слоя. Используя ножницы, с большой осторожностью обрежьте волокна с незаметных участков сидений — подойдет любая часть, даже заднее сиденье, если оно легкодоступно, — собирая их сантиметр за сантиметром. Затем нанесите вторую каплю белого клея (поистине выдающееся научное достижение) и равномерно распределите его внутри отверстия, следя за тем, чтобы клей не выходил за пределы обугленной поверхности.

Используя этот несколько нецивилизованный метод, вставьте собранные волокна в отверстие, равномерно распределяя их по всей площади. Затем используйте валик или любой другой доступный заменитель, чтобы разровнять волокна.

И, наконец, после того как сиденье высохнет, аккуратно прочешите его. Излишняя сила или энергичность не нужна, вместо этого проявите терпение и тщательность. Поскольку белый клей (ПВА) требует значительного времени для высыхания, наша цель — распределить волокна по всей "пораженной области". Чем тщательнее мы выполним эту задачу, тем менее заметным станет "немой укор".

Опыт показывает, что даже первые усилия могут принести успех, если воздержаться от поспешности. Такая заплатка может продержаться длительное время, превышающее время, необходимое для возникновения новой аналогичной проблемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.