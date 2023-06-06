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Индикаторы на приборной панели, с которыми можно ездить, но недолго

2:37
Авто

Индикацией планового технического обслуживания в будущем служит мягкий сигнал, издаваемый автомобилем. Часто представленная символом гаечного ключа или характерным сообщением, эта функция обычно заранее запрограммирована при производстве, хотя дилеры иногда вносят коррективы.

Индикаторы на приборной панели, с которыми можно ездить, но недолго
Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

Однако вовсе не обязательно спешно посещать сервисный центр, как только на приборной панели загорится индикатор. Цель этого "напоминания" — активироваться заблаговременно, позволяя провести необходимое обслуживание даже после преодоления значительных расстояний.

Индикатор системы определения усталости водителя вызывает у водителей различную реакцию. Некоторые предпочитают останавливаться на заправках, делая перерывы на чашку кофе, другие же просто игнорируют пресловутый сигнал. Более того, в некоторых случаях эта функция может работать со сбоями, не влияя на скорость автомобиля, что приводит к отказу от ее использования.

Специальный индикатор оперативно оповещает водителя о том, что жидкость стеклоомывателя заканчивается, хотя на это можно временно не обращать внимания. В частности, пока не выпадут осадки и дорожные условия не станут коварными.

Вождение без омывающей жидкости в дождливую или снежную погоду не только ставит под угрозу безопасность, но и влечет за собой штрафы. Согласно статье 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, эксплуатация транспортного средства с неисправностями или запрещенными условиями влечет за собой штраф в размере 500 рублей с отчислением в бюджет страны.

И наоборот, одним из самых тревожных уведомлений на приборной панели является сообщение о том, что топливный бак приближается к пустому. Это вызывает чувство тревоги, особенно когда нужной заправки нигде не видно. Это не только рискует оставить человека в затруднительном положении на дороге, но и может привести к повреждению топливного насоса. В общем, это досадное и дорогостоящее затруднение.

Между тем символ Check Engine считается гораздо более тревожным. В зависимости от неисправности автомобиля или электронных сбоев, возможно, еще можно продолжать движение, но, как правило, рекомендуется пройти диагностику в автосервисе. Там "железного коня" подвергнут диагностике. В случае незначительных неисправностей специалисты просто устранят ошибку, вызывающую раздражение.

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Значки и символы на приборной панели автомобиля, обозначение и расшифровка
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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