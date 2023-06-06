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Зачем спиливать клеммы аккумулятора

3:04
Авто

Свинцовые клеммы аккумулятора служат важнейшей целью в современных автомобилях не только по традиции, но и благодаря своим уникальным свойствам. При столкновении с исключительно мощными токами этот легко плавящийся металл выполняет защитную функцию. Плавясь под воздействием высокой температуры, он предотвращает потенциально опасные последствия для всего автомобиля. Однако иногда эта особенность может преподнести владельцу автомобиля нежелательный сюрприз.

Зачем спиливать клеммы аккумулятора
Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Такая ситуация особенно вероятна в автомобилях с аккумуляторами повышенной мощности, которые обычно устанавливаются на мощные внедорожники и большие кроссоверы с мощными бензиновыми или дизельными двигателями. Таким автомобилям требуется более мощный аккумулятор для облегчения зажигания двигателя и питания многочисленных электрических компонентов на борту.

Со временем, при движении по пересеченной местности, гайка, фиксирующая провод клеммы, подсоединенной к аккумулятору, может ослабнуть. В результате ухудшается электрический контакт, что приводит к локальному увеличению сопротивления в цепи. Впоследствии соединение начинает нагреваться, иногда доходя до того, что клемма аккумулятора плавится.

Аналогичный эффект может возникнуть, если электрическая система автомобиля имеет "плохое заземление", то есть отрицательный провод от аккумулятора не имеет достаточно плотного соединения с шасси автомобиля. Интересно, что это обстоятельство иногда может привести к расплавлению положительной клеммы аккумулятора. Если положительная клемма остается в хорошем состоянии, это дает прямой повод восстановить ее работоспособность путем ремонта поврежденной клеммы.

Чтобы начать процесс восстановления, необходимо удалить старую клемму, чтобы получить ровную поверхность, на которой может быть создана новая клемма. После удаления поврежденного участка вывода мощный паяльник наносит слой припоя на место среза. Затем подбирается короткая металлическая трубка, длина которой немного больше или равна желаемой длине клеммы. Внутренний диаметр трубки должен соответствовать диаметру восстановленного свинцового "столбика". Она смачивается изнутри водой и посыпается тальком для обеспечения оптимальной адгезии порошка к металлу.

Далее в качестве сосуда для расплавления небольшого количества свинца используется старая металлическая банка, например, с помощью портативной газовой горелки. Трубка, покрытая припоем и присыпанная тальком, надежно крепится к "шлейфу" с помощью плоскогубцев. Расплавленный свинец заливается в трубку до тех пор, пока не достигнет высоты старой клеммы. Когда металл застынет, трубку осторожно вынимают. Тальк предотвращает ее прилипание к свинцу новой клеммы. И точно так же аккумулятор восстанавливается до прежнего состояния.

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НЕ СНИМАЙ ПЛЮСОВУЮ КЛЕММУ ПЕРВОЙ, ИНАЧЕ....
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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