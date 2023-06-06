Зачем водители на трассе чередуют правый и левый поворотники

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Отправляясь в путешествие по просторам российских дорог, человек сталкивается с множеством увлекательных достопримечательностей. Среди них интригующее явление, проявляющееся в виде своеобразной техники подачи сигналов, используемой некоторыми водителями.

Фото: www.timeout. com/miami/news/the-15-things-miamians-ignore-that-no-one-else-would-062116

Представьте себе, двигаясь прямо, как правило, по оживленному шоссе, эти водители время от времени включают поворотники, чередуя правую и левую стороны, часто повторяя эту последовательность три, четыре или даже пять раз.

Цель таких необычных действий может оказаться загадкой, поскольку автомобиль не совершает никаких реальных маневров или смены полосы движения. Важно сразу же отбросить все необоснованные предположения, например, приписать такое поведение озорному проказнику за рулем или причудливой попытке водителя развлечь зрителей.

Теперь давайте углубимся в сферу возможностей и рассмотрим потенциальные объяснения этого феномена последовательного "моргания". Первый сценарий возникает, когда человек намерен сделать замечание другому водителю за то, что тот не использует сигнал поворота в ситуации, когда это необходимо.

Рассмотрим такую ситуацию: вы вливаетесь в соседнюю полосу на многополосном шоссе, а водитель другого автомобиля вынужден принять меры уклонения, чтобы избежать возможного столкновения. Аналогично, представьте, что вы быстро переключаетесь на встречную полосу для обгона тихоходного автомобиля, а автомобиль, идущий позади вас, уже совершает аналогичный маневр.

В таких случаях не стоит удивляться, если другой водитель обгоняет вас, маневрирует перед вашим автомобилем, а затем несколько раз мигает правым и левым поворотниками.

Это сообщение от коллеги-водителя служит убедительной просьбой воздержаться от создания опасных ситуаций на дороге и активно сигнализировать о своих намерениях другим, прежде чем приступать к каким-либо маневрам. После вашей дерзкой смены полосы движения на многополосном шоссе другие водители могут снова обогнать вас и снова начать сигналить в ответ, призывая вас воздержаться от повторения подобных действий.

Вторая разновидность этой практики "подмигивания поворотником" берет свое начало в сфере дальнобойщиков. В мире автомобилей водители выражают свою благодарность друг другу на дороге, включая аварийные огни, в результате чего обе стороны их автомобилей периодически освещаются. Однако опытные профессионалы, сидящие в кабинах тяжелых грузовиков, используют свой собственный способ общения, используя попеременное мерцание правого и левого поворотников.

Такой подход считается более безопасным, поскольку избавляет водителя грузовика от необходимости тянуться правой рукой к кнопке аварийного света. Таким образом, если вы хотите выразить признательность водителю грузовика, просто несколько раз подтолкните рычаг, отвечающий за включение сигнала поворота, вперед-назад — проницательный водитель поймет ваш жест с предельной ясностью.

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Рычаг переключения поворотов