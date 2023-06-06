Почему нельзя оставлять машины с вывернутыми колёсами

Некоторые водители придерживаются ошибочного мнения, что поворот колес автомобиля предотвратит его буксировку. Однако это убеждение далеко от реальности. Манипуляторы уже давно работают на улицах, и они без труда грузят нарушителей на грузовик, независимо от положения колес. Поэтому, как бы человек ни пытался изворачиваться, обман окажется тщетным.
Такие привычки парковки могут привести к осложнениям для других водителей. Поворот колес может отнимать драгоценное пространство, часто необходимое для выезда с парковки или передвижения по территории. В противном случае, вернувшись, можно обнаружить свой автомобиль запертым в тесной ситуации, напоминающей "разбитую раковину".
Риск возрастает, если автомобиль оснащен гидроусилителем руля. Полагаться на метод "прижать колесо к бордюру, закрепить автомобиль" может быть крайне вредно как для самого автомобиля, так и для его водителя. Длительные периоды полностью вывернутых колес создают чрезмерную нагрузку на систему гидроусилителя руля, что приводит к быстрому износу и потенциальному отказу. Повышенная нагрузка на насос гидроусилителя руля способствует такому печальному исходу.
Кроме того, в таких условиях сокращается срок службы ШРУСа. Резиновые элементы теряют свою эластичность из-за чрезмерного натяжения, вызванного позиционированием колеса. Более того, напряжение может привести к разрыву масляных шлангов, что приведет к потере возможностей подвески и рулевого управления.
Следовательно, владелец автомобиля столкнется с финансовым бременем, связанным с заменой и ремонтом этих компонентов. Поэтому гораздо целесообразнее включить коробку передач, воспользоваться ручным тормозом или электронным стояночным тормозом.
Аналогичные проблемы возникают и у владельцев автомобилей, оснащенных электроусилителем руля (EPS), где электрический насос заменяет механический аналог, но при этом все еще полагается на гидравлические стойки и контуры. Таким образом, защита шлангов от разрыва становится крайне важной, что требует воздержания от максимального поворота рулевого колеса.
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