Почему нельзя оставлять машины с вывернутыми колёсами

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Некоторые водители придерживаются ошибочного мнения, что поворот колес автомобиля предотвратит его буксировку. Однако это убеждение далеко от реальности. Манипуляторы уже давно работают на улицах, и они без труда грузят нарушителей на грузовик, независимо от положения колес. Поэтому, как бы человек ни пытался изворачиваться, обман окажется тщетным.

Фото: turismotamaulipas. com/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B5-k.html

Такие привычки парковки могут привести к осложнениям для других водителей. Поворот колес может отнимать драгоценное пространство, часто необходимое для выезда с парковки или передвижения по территории. В противном случае, вернувшись, можно обнаружить свой автомобиль запертым в тесной ситуации, напоминающей "разбитую раковину".

Риск возрастает, если автомобиль оснащен гидроусилителем руля. Полагаться на метод "прижать колесо к бордюру, закрепить автомобиль" может быть крайне вредно как для самого автомобиля, так и для его водителя. Длительные периоды полностью вывернутых колес создают чрезмерную нагрузку на систему гидроусилителя руля, что приводит к быстрому износу и потенциальному отказу. Повышенная нагрузка на насос гидроусилителя руля способствует такому печальному исходу.

Кроме того, в таких условиях сокращается срок службы ШРУСа. Резиновые элементы теряют свою эластичность из-за чрезмерного натяжения, вызванного позиционированием колеса. Более того, напряжение может привести к разрыву масляных шлангов, что приведет к потере возможностей подвески и рулевого управления.

Следовательно, владелец автомобиля столкнется с финансовым бременем, связанным с заменой и ремонтом этих компонентов. Поэтому гораздо целесообразнее включить коробку передач, воспользоваться ручным тормозом или электронным стояночным тормозом.

Аналогичные проблемы возникают и у владельцев автомобилей, оснащенных электроусилителем руля (EPS), где электрический насос заменяет механический аналог, но при этом все еще полагается на гидравлические стойки и контуры. Таким образом, защита шлангов от разрыва становится крайне важной, что требует воздержания от максимального поворота рулевого колеса.

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НИКОГДА НЕ ПАРКУЙТЕСЬ ВЫВЕРНУВ КОЛЕСА