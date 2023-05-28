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Заклинило педаль газа: что делать

3:26
Авто

Появление автоматической коробки передач приучило российских водителей к комфортному вождению и несколько безразличному отношению к своему автомобилю: если он вышел из строя, мы легко можем заменить его на новый.

Заклинило педаль газа: что делать
Фото: https://perevozki-stolitsa.ru/

Однако 2022 год стал поворотным моментом в истории, заставив нас заново открыть для себя все старое. Это касается методов эксплуатации, ухода и обслуживания подержанного автомобиля, а также решения проблем и "недомоганий", которые раньше передавались последующим владельцам, например, залипание педали акселератора.

На самом деле, это довольно распространенная проблема подержанных автомобилей. В эпоху, когда электронных педалей не существовало, а все "праворульные" автомобили были механически связаны с дроссельной заслонкой посредством троса, эта проблема возникала довольно часто. Ее основной причиной была постепенная потеря смазки и чрезмерный износ металлического "жгута" с течением времени.

Обычно проблема решается регулировкой и смазкой, но в тяжелых случаях может потребоваться замена педали.

Этот процесс относительно прост, недорог и быстр. Однако с появлением электронных педалей, которые стали отличительной чертой современных автомобилей, дело стало более запутанным. Маневры, которые могли бы оживить их механических предшественников, больше не эффективны. Корень проблемы кроется в электрической системе автомобиля или его "мозгах", что требует в таких ситуациях вмешательства эвакуатора и опытного механика.

Прежде чем поддаваться панике или прибегать к смазке, крайне важно проверить положение напольного коврика. В трех из четырех случаев именно он является виновником непреднамеренного открытия дроссельной заслонки. Ведь солидные коврики оснащены специальными креплениями, которые не позволяют им смещаться и мешать работе педального узла.

Возникает еще один ключевой вопрос: что делать, если педаль заклинило? Это затруднение возникает исключительно во время движения и не проявляется во время парковки. Давайте представим себе такой сценарий: проползаем через вялотекущую пробку, приближается светофор, но нажатие на педаль газа и одновременное нажатие на педаль тормоза не приносит никаких результатов. Обороты подскакивают, двигатель ревет, автомобиль ускоряется, а зад впереди идущего автомобиля приближается.

Единственный правильный выход — переключить коробку передач в "нейтраль". Независимо от того, оснащен ли автомобиль автоматической или механической коробками передач, это действие отключит мощность двигателя от колес, что позволит полностью задействованному тормозу остановить автомобиль, прижав тормозные колодки к тормозным дискам.

К сожалению, подержанные автомобили склонны к неисправностям и поломкам. Однако в отсутствие альтернативы мы должны прилагать больше усилий для ухода за автомобилем, чаще проводить ремонт и диагностику, тщательнее следить за поведением и состоянием нашего любимого "железного коня". Только благодаря таким усилиям мы сможем сохранить возможность владеть личным автомобилем и передвигаться на нем в это непростое время.

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КАК ОСТАНОВИТЬ АВТО, ЕСЛИ ЗАКЛИНИЛО ПЕДАЛЬ ГАЗА?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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