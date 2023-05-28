Можно ли смешивать "незамерзайки" разных цветов

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Часто случается, что в ненастную погоду на приборной панели автомобиля загорается индикатор омывателя лобового стекла, сигнализируя о необходимости дозаправки. Как мы реагируем? Мы просто добавляем свежую жидкость, не задумываясь о ее отличии от предыдущей и о том, целесообразно ли это делать.

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Сначала напомним, что жидкость для омывателя, представляющая собой комбинацию дистиллированной воды и моющего средства, не обладает антифризными свойствами. Следовательно, она пригодна для использования только в теплом климате.

Она доступна в различных цветах и ароматах, нейтральна по отношению к любому виду спирта. Проще говоря, его можно без труда смешивать со всеми зимними "антифризами". Однако очень важно убедиться, что спирт растворяет воду в соотношении не менее 1/8. В противном случае омывающая жидкость быстро замерзнет в бачке автомобиля, как и ее летний аналог.

Как правило, зимний "антифриз" состоит из этилового и изопропилового спиртов, которые считаются безопасными по сравнению с токсичными "самогонными" продуктами на основе метанола. Эти спирты уже разбавлены водой в соотношении 50:50 во время производства. Если вы добавите больше спирта в целях экономии, вы рискуете значительно ухудшить свойства омывающей жидкости.

Тот же принцип применим к различным типам этих составов. Например, сочетание продукта с маркировкой "-10°C" с продуктом, предназначенным для использования при "-30°C", может не повлиять на его функциональность в холодную погоду, а может и навредить.

Например, при резком перепаде температуры, когда более морозостойкая жидкость после смешивания становится разбавленной, она может просто перестать работать так, как задумано. Она может не замерзнуть полностью, но будет течь лишь с перебоями.

Производители часто классифицируют жидкости для омывателя по цвету. Например, красный цвет может указывать на пригодность для умеренных температур, зеленый — для условий "средней эксплуатации", а синий — для экстремальных холодов. Однако может быть и обратная ситуация. Не существует технических регламентов или стандартов, регулирующих такую маркировку — разработчики могут окрашивать свои жидкости по своему усмотрению.

Основное различие заключается в составе и пропорциональном соотношении поверхностно-активных веществ. Различные формулы достигаются путем манипулирования этими факторами, а добавление красителей и отдушек приводит к получению различных цветов.

Основа, будь то запрещенный метанол или изопропиловый спирт, всегда остается неизменной. Поэтому крайне важно ориентироваться на температурные характеристики омывающей жидкости, а не на ее цвет в таре. Однако противопоказаний к смешиванию веществ разного цвета в бачке нет.

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Можно ли смешивать омывайку с водой, и что делать если замерз бачок омывателя?