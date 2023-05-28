Брызговик защищает авто от грязи, но может доставить ему проблемы

2:37 Your browser does not support the audio element. Авто

На сегодняшнем оживленном рынке автомобильных аксессуаров вас ждет множество продуктов. Среди этого изобилия брызговики занимают значительное место, приковывая внимание и выбор. Сложные российские дорожные условия делают инвестиции в грязезащиту необходимостью.

Фото: samirinvestments. com/jf21.aspx?iid=205168352&cid=128

К сожалению, некоторые автопроизводители идут на компромисс и отказываются от этой важной функции, отдавая предпочтение экономии, а не функциональности. Как следствие, брызговики часто поддаются сложным дорожным условиям: либо ломаются, либо полностью отсоединяются, становясь пережитком прошлого. Тем не менее пришло время заглянуть в царство интернет-магазинов и открыть свои кошельки.

При выборе брызговиков следует отдать предпочтение размеру, а не броской эстетике. При выборе небольших вариантов пороги и крылья неизбежно будут подвергаться постоянному воздействию брызг, что не может не беспокоить дотошных автовладельцев.

Более того, натиск летящих камней будет безжалостно атаковать нижние элементы кузова, инициируя коррозийный танец пескоструйной обработки. Эксперты в этой области подчеркивают, что отсутствие брызговиков может ускорить разрушение даже самой стойкой антикоррозийной защиты. Поэтому всегда следует выбирать полноразмерные брызговики, подходящие к конкретной модели автомобиля.

Хотя стильные брызговики могут привлечь ваше внимание, их привлекательность ограничивается визуальным шармом и не дает существенных преимуществ. Скрытые полости кузова становятся уязвимыми для проникновения воды, проникающей даже в глубину багажника, где поджидают проблемы с электрооборудованием.

Проводка в системе освещения и звукоизоляционные материалы становятся жертвами разрушения под воздействием влаги. Быстрое распространение сырости требует нашего самого пристального внимания, поскольку оно выходит за рамки простого заголовка о коротком замыкании.

Неотъемлемой частью ухода за брызговиками является забота о них. Да, эти аксессуары тоже требуют внимания. В межсезонье под их защитой скапливаются грязь, пыль, мусор, трава и земля. К сожалению, эти элементы ускоряют коррозию в колесных арках и порогах. Поэтому мы настоятельно рекомендуем снимать брызговики хотя бы раз в год, чтобы облегчить тщательную очистку и старательное техническое обслуживание.

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Зачем многие водители снимают брызговики с автомобиля?