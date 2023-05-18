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Skoda Octavia, последняя модель 2023 года, добралась до российского рынка

3:02
Авто

Skoda Octavia, последняя модель 2023 года, добралась до российского рынка. В то время как вариант лифтбек прекратил официальные продажи, он теперь импортируется по параллельным каналам. В этой статье мы расскажем о ценах, технических характеристиках и доступности Skoda Octavia 2023 в России.

Skoda Octavia, последняя модель 2023 года, добралась до российского рынка
Фото: krasivoe-foto. ru/photo/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F-2023%D0%B3-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/

Цена Skoda Octavia 2023 в России

Skoda Octavia 2023 с нулевым пробегом доступна в России через параллельный импорт. Один частный продавец привез чешский лифтбек в страну по цене 3 050 000 российских рублей. Хотя конкретная комплектация не раскрывается, эта модель оснащена 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 150 лошадиных сил.

Характеристики и спецификации

Skoda Octavia 2023 в России предлагалась в комплектациях Ambition Plus и Style Plus. Она может похвастаться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач в паре с турбированным двигателем. Подробные технические характеристики импортируемой модели не называются, но она представляет четвертое поколение линейки Octavia.

Ценообразование предыдущего поколения Octavia

До прекращения официальных продаж стартовая цена четвертого поколения Octavia в России составляла 2 613 000 российских рублей, как указано на официальном сайте Skoda. Эта цена распространялась на базовый вариант Active Plus, оснащенный 1,6-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Рыночные показатели

Дебют четвертого поколения Octavia состоялся в ноябре 2019 года, а до России она добралась в следующем году. Однако ей не удалось закрепить за собой позицию в топ-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке в 2022 году. В этот список попал только Skoda Rapid из модельного ряда Skoda. Общий объем продаж снизился на 80 процентов, упав с 90 443 единиц в 2021 году до 18 299 единиц в 2022 году, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

Параллельный импорт и доступность

В настоящее время автомобили Skoda, включая Octavia, импортируются в Россию по параллельным каналам. Недавно в дилерские центры поступила партия автомобилей Skoda Octavia A7 лифтбек, модель предыдущего поколения, которая все еще производится в Китае. Продавец установил цену на этот вариант, оснащенный 113-сильным двигателем с естественным всасыванием, в 2,4 миллиона российских рублей.

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Новая Skoda Octavia RS (245 h.p.) | Большой обзор, сравнение, разгон 0-100.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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