Прокуратура подозревает УАЗ в нарушениях выплаты зарплаты: рабочие устроили акцию протеста

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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) находится под следствием прокуратуры в связи с предполагаемыми нарушениями в части своевременной и полной выплаты заработной платы. Проверка была начата после сообщений о протесте, появившихся в социальных сетях, где рабочие УАЗа выражали недовольство низкой заработной платой. Если будут выявлены какие-либо нарушения, прокуратура примет соответствующие меры для разрешения ситуации.

Фото: Фото: instagram.com / andrey_davydov_brada

Расследование практики выплаты заработной платы

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска в настоящее время проверяет соблюдение трудовых прав на УАЗе, в частности, выясняет, своевременно ли и в полном ли объеме завод выплачивает зарплату своим работникам. Как сообщает ТАСС, надзорный орган заинтересовался недавними сообщениями об акции протеста рабочих УАЗа, которые выразили обеспокоенность низкой заработной платой. В случае выявления нарушений прокуратура примет необходимые меры в отношении компании.

Сообщения о забастовке и недовольстве

В среду различные Telegram-каналы распространили информацию и видеоролики о забастовке на Ульяновском автомобильном заводе. Согласно этим сообщениям, сотрудники устроили акцию протеста из-за недовольства заработной платой. Утверждалось, что в среднем работники УАЗа получают около 20 000 рублей в месяц, в то время как официальная статистика указывает на средний доход в 45 000 рублей.

УАЗ опровергает сообщения о забастовке

Пресс-служба УАЗа опровергла заявления о забастовке. Представители компании заявили, что в среду вечером состоялась запланированная встреча сотрудников с генеральным директором, в ходе которой обсуждались вопросы повышения заработной платы.

"Средняя зарплата на УАЗе сегодня выше, чем в среднем по региону. В 2021 году зарплата была увеличена на шесть процентов, затем в 2022 году — на 10 процентов. С 1 марта 2023 года произошло очередное пятипроцентное повышение заработной платы, а с 1 июня вступает в силу семипроцентное повышение", — сообщили в пресс-службе.

Это соответствует февральскому обязательству УАЗа постепенно увеличить выплаты на 12 процентов в 2023 году. Между тем, по данным Росстата, средняя зарплата в Ульяновской области составляла 36 126 рублей в 2021 году и выросла до 53 160 рублей в декабре 2022 года.

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