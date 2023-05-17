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Ram 1500 Rebel Havoc edition — это немного дежавю

2:49
Авто

Представляем совершенно новый пикап Ram 1500 special edition, имеющий поразительное сходство со своим предшественником, старым пикапом Ram 1500 special edition.

Ram 1500 Rebel Havoc edition — это немного дежавю
Фото: www.cars. com%2Farticles%2Fthreat-level-yellow-ram-announces-2023-1500-rebel-havoc-edition-466478%2F&psig=AOvVaw2j1OeXxYFw7Om06E7uXP41&ust=1684444924947000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi-k7e8pP3-AhUFuCoKHY0aCUMQr4kDegUIARDHAQ

Однако для тех, кто ищет действительно эксклюзивный пикап Ram 1500, доступный в крайне ограниченном количестве и украшенный ярким желтым цветом Baja Yellow, ожидание почти закончилось. Приготовьтесь к появлению Rebel 1500 Havoc Edition 2023 года.

Опираясь на успех ранее выпущенной модели TRX Havoc, эта специальная версия малотоннажного грузовика Rebel поставляется с целым рядом установленных на заводе усовершенствований. Среди них стоит отметить просторный 12-дюймовый сенсорный экран Uconnect 5 с функцией Off-road Pages, гладкие черные зеркала бокового вида, подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса и регулируемое в 8 направлениях сиденье водителя.

Разработанный с учетом интересов экстравертов, ограниченный тираж Rebel позаимствовал свой привлекательный оттенок у TRX. В движение этот великолепный зверь приводится грозным 5,7-литровым двигателем Hemi V-8.

Кроме того, черные шильдики, черный бампер и решетка радиатора, а также 18-дюймовые черные глянцевые колеса еще больше усиливают общую привлекательность. Более того, Ram 1500 Rebel 2023 года теперь оснащается инновационной системой Selec-Speed Control, позволяющей грузовику поддерживать постоянную скорость даже при преодолении различных склонов. Эта интеллектуальная система использует крутящий момент двигателя и давление в тормозной системе для обеспечения стабильного темпа движения, освобождая водителя от необходимости концентрироваться на управлении.

Запланированный к выпуску до официального наступления лета, Rebel будет доступен по стартовой цене $72 205, которая включает в себя стоимость доставки $1 895.

Согласно заявлению Майка Коваля-младшего, генерального директора марки Ram, "покупатели Ram 1500 Rebel Havoc будут в восторге от новейшего дополнения к нашему модельному ряду малотоннажных автомобилей, предлагающего уникальное сочетание внешних элементов, никогда ранее не встречавшееся на грузовиках Ram".

Далее он добавил:

"Ram 1500 продолжает устанавливать стандарты долговечности, технологии, эффективности, производительности и удобства, представляя функции, которые никогда не предлагались в пикапах".

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2023 Ram 1500 TRX | Havoc Edition
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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