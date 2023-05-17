Ram 1500 Rebel Havoc edition — это немного дежавю

Представляем совершенно новый пикап Ram 1500 special edition, имеющий поразительное сходство со своим предшественником, старым пикапом Ram 1500 special edition.
Однако для тех, кто ищет действительно эксклюзивный пикап Ram 1500, доступный в крайне ограниченном количестве и украшенный ярким желтым цветом Baja Yellow, ожидание почти закончилось. Приготовьтесь к появлению Rebel 1500 Havoc Edition 2023 года.
Опираясь на успех ранее выпущенной модели TRX Havoc, эта специальная версия малотоннажного грузовика Rebel поставляется с целым рядом установленных на заводе усовершенствований. Среди них стоит отметить просторный 12-дюймовый сенсорный экран Uconnect 5 с функцией Off-road Pages, гладкие черные зеркала бокового вида, подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса и регулируемое в 8 направлениях сиденье водителя.
Разработанный с учетом интересов экстравертов, ограниченный тираж Rebel позаимствовал свой привлекательный оттенок у TRX. В движение этот великолепный зверь приводится грозным 5,7-литровым двигателем Hemi V-8.
Кроме того, черные шильдики, черный бампер и решетка радиатора, а также 18-дюймовые черные глянцевые колеса еще больше усиливают общую привлекательность. Более того, Ram 1500 Rebel 2023 года теперь оснащается инновационной системой Selec-Speed Control, позволяющей грузовику поддерживать постоянную скорость даже при преодолении различных склонов. Эта интеллектуальная система использует крутящий момент двигателя и давление в тормозной системе для обеспечения стабильного темпа движения, освобождая водителя от необходимости концентрироваться на управлении.
Запланированный к выпуску до официального наступления лета, Rebel будет доступен по стартовой цене $72 205, которая включает в себя стоимость доставки $1 895.
Согласно заявлению Майка Коваля-младшего, генерального директора марки Ram, "покупатели Ram 1500 Rebel Havoc будут в восторге от новейшего дополнения к нашему модельному ряду малотоннажных автомобилей, предлагающего уникальное сочетание внешних элементов, никогда ранее не встречавшееся на грузовиках Ram".
Далее он добавил:
"Ram 1500 продолжает устанавливать стандарты долговечности, технологии, эффективности, производительности и удобства, представляя функции, которые никогда не предлагались в пикапах".
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