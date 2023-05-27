Стало известно, зачем водители вешают пластиковый пакет на боковое зеркало

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Давайте рассмотрим особый автомобильный язык наших давних знакомых — американцев. Они обладают уникальным набором сигналов, не похожим на российский.

Фото: stroiteh-msk. ru/materialy/bokovye-zerkala-s-krepleniem-na-dver-93-foto.html

Яркий пример — пластиковый пакет, привязанный к боковому зеркалу. Означает ли он, что ваша супруга хочет пойти за покупками или что ваш сосед планирует навестить вас вечером? Или это локализованная версия "аферы", предполагающая, что, сняв пакет, вы обнаружите что-то незаконное, и "если что-то случится, звоните в полицию"? Нет, реальность гораздо проще.

На американских дорогах пластиковый пакет, прикрепленный к зеркалу заднего вида, означает, что автомобиль нуждается в ремонте, но не брошен. На дорогах США также встречается достаточное количество нежелательных автомобилей, от которых по разным причинам отказываются их владельцы. Такие автомобили, как и везде, отбуксировывают, разбирают, а иногда даже сжигают. И таких случаев действительно много, учитывая, что уровень жизни в Штатах, как правило, выше нашего.

По закону такие автомобили должны быть доставлены на специальные штрафные площадки, где они будут находиться до тех пор, пока их не заберет владелец. Стоимость "буксировки" и хранения, естественно, ложится на владельца, а не на правительство. Поскольку эвакуаторные компании являются частными предприятиями, они стремятся максимально увеличить количество "буксировок", чтобы ни одна машина не простаивала на обочине. Они оперативно очищают территорию, находящуюся под их юрисдикцией.

Чтобы избежать ненужных расходов и случайной буксировки, американцы, столкнувшиеся с неприятностями на дороге и вынужденные временно бросить свой автомобиль, прибегают к обертыванию обычного пластикового пакета вокруг зеркала заднего вида.

Это действие передает сообщение: "Пожалуйста, не берите его, я скоро вернусь и заберу его сам". В отличие от использования аварийных огней, этот жест, возможно, не предотвратит штрафы за несанкционированную парковку. Тем не менее этот "флаг", несомненно, снижает расходы, по крайней мере, избавляя от необходимости выкупать автомобиль со штрафстоянки.

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Почему на боковые зеркала автомобиля наносят чёрную полосу?