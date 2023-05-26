Зачем держать пищевую соду в машине

2:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Выйдя из эпохи "хлеб всему голова", обычный советский человек быстро перешел к бурно развивающейся тенденции "сода — это всё". Пищевая сода "проникла" в советские дома, дачи и гаражи не просто на 100%, а на поразительные 400%.

Фото: mavink .com/explore/Milk-Car

Это пленительное превращение произошло благодаря использованию вездесущей "жёлто-оранжевой коробки", который уже несколько десятилетий прочно обосновался под кухонной раковиной в каждой уважающей себя семье. Её назначение выходило далеко за рамки кулинарной сферы:

очищение,

полировка,

применение в медицине, гастрономии

и наведение порядка.

Аналогичные принципы были применимы и к автомобилям, поскольку не было необходимости изобретать колесо, когда существовал проверенный способ. Подобно хрупким хрустальным изделиям, сода оказалась исключительно эффективным средством для омоложения и очистки фар, чудесным образом избавляя их от стойких пятен с домашней эффективностью.

Помимо эстетических и визуальных достоинств, сода обладала еще одним бесценным талантом: устранение запаха, качество, которое часто использовалось во время чистки сидений.

Главной задачей во время ритуала "чистки" было обеспечить сухость кресел и дивана. Рассыпая порошок по всей поверхности, мы давали ему достаточно времени, чтобы осесть и впитать запахи, после чего тщательно вытирали сухой тряпкой. Действуя как мягкий абразив, сода избавляет от необходимости чрезмерных усилий, позволяя совершать круговые движения чистой тряпкой, уделяя при этом должное внимание стойким пятнам.

После этого тщательная уборка пылесосом удаляет все остатки усилий. Подобное омоложение может быть даровано коврам, которые поддались суровым испытаниям летних путешествий и пребывания в загородных резиденциях. И вуаля! Плоды своего труда можно было оценить по достоинству.

В отличие от модных коктейлей, украшающих полки автомобильных империй, газировка оставалась недорогим и легкодоступным товаром, который можно было купить в любом магазине. Тем не менее ее эффективность и универсальность возвели "пакетик цвета ржавчины" в зенит практической химии, регулярно используемой для решения множества задач.

Сроки годности и температурные ограничения не мешали ее работе, а сама упаковка могла похвастаться увеличенным сроком службы. Увы, у соды был один-единственный недостаток: она требовала хранения в сухом месте. Любопытно, что можно поразмышлять о причинах ее обычного нахождения под кухонной раковиной…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зачем кататься с пачкой пищевой соды в машине