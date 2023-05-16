Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро

2:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Российское правительство одобрило продажу завода Volkswagen в Калужской области компании "Авилон", ведущему автомобильному дилеру. Эта сделка оценивается в сумму до 125 млн евро и знаменует собой значительное событие в автомобильной промышленности. В этой статье мы рассмотрим детали сделки и ее последствия для обеих заинтересованных сторон.

Фото: en.bibimot. ru/1391-zavod-volkswagen-vosmoe-chudo-inzhenerii.html

Продажа завода Volkswagen в Калуге

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево", является заметным игроком в российском автомобильном секторе с момента своего основания в 2007 году. Рассчитанный на производство 225 000 автомобилей в год, завод собирал такие популярные модели, как Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Кроме того, здесь разместилось предприятие по производству двигателей мощностью 150 000 единиц в год.

Приобретение "Авилона" и российские активы Volkswagen

Автомобильный дилерский центр "Авилон" стал наиболее вероятным кандидатом на приобретение российских активов Volkswagen. На фоне спекуляций, включая возможность покупки китайским автопроизводителем Chery, "Авилон" в конечном итоге добился заключения сделки. Это приобретение укрепляет позиции "Авилон" на российском рынке и открывает новые возможности для расширения.

Юридические проблемы и урегулирование

Продажа завода Volkswagen столкнулась с юридическими проблемами, инициированными Группой ГАЗ, которая потребовала от немецкого автопроизводителя компенсацию в размере ₽15,6 млрд ($213 млн). Иск был связан с досрочным расторжением соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Впоследствии был подан второй иск с требованием выплатить ₽28,4 млрд ($388 млн), значительная часть которого представляла собой компенсацию за упущенную выгоду.

Одобрение правительства и ценник

В апреле российское правительство официально одобрило продажу завода Volkswagen компании "Авилон". В последних сообщениях была раскрыта цена сделки, которая оценивается в 125 миллионов евро. Согласно инсайдерским источникам, на которые ссылается "Интерфакс", если "Авилон" будет нуждаться в приобретении иностранной валюты на внутреннем рынке, ежедневный лимит покупки будет ограничен 50 млн евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кто купит завод Volkswagen в Калужской области на самом деле?