Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро

Российское правительство одобрило продажу завода Volkswagen в Калужской области компании "Авилон", ведущему автомобильному дилеру. Эта сделка оценивается в сумму до 125 млн евро и знаменует собой значительное событие в автомобильной промышленности. В этой статье мы рассмотрим детали сделки и ее последствия для обеих заинтересованных сторон.
Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево", является заметным игроком в российском автомобильном секторе с момента своего основания в 2007 году. Рассчитанный на производство 225 000 автомобилей в год, завод собирал такие популярные модели, как Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Кроме того, здесь разместилось предприятие по производству двигателей мощностью 150 000 единиц в год.
Автомобильный дилерский центр "Авилон" стал наиболее вероятным кандидатом на приобретение российских активов Volkswagen. На фоне спекуляций, включая возможность покупки китайским автопроизводителем Chery, "Авилон" в конечном итоге добился заключения сделки. Это приобретение укрепляет позиции "Авилон" на российском рынке и открывает новые возможности для расширения.
Продажа завода Volkswagen столкнулась с юридическими проблемами, инициированными Группой ГАЗ, которая потребовала от немецкого автопроизводителя компенсацию в размере ₽15,6 млрд ($213 млн). Иск был связан с досрочным расторжением соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Впоследствии был подан второй иск с требованием выплатить ₽28,4 млрд ($388 млн), значительная часть которого представляла собой компенсацию за упущенную выгоду.
В апреле российское правительство официально одобрило продажу завода Volkswagen компании "Авилон". В последних сообщениях была раскрыта цена сделки, которая оценивается в 125 миллионов евро. Согласно инсайдерским источникам, на которые ссылается "Интерфакс", если "Авилон" будет нуждаться в приобретении иностранной валюты на внутреннем рынке, ежедневный лимит покупки будет ограничен 50 млн евро.
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