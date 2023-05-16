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Все Lada Largus распроданы, а производство возобновится только к осени

1:43
Авто

В России полностью распроданы как грузовой, так и пассажирский варианты Lada Largus. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на дилерский центр Lada Pragmatica, оставшиеся автомобили этой модели были распроданы в автосалонах Северо-Западного региона страны еще в апреле. Новых поступлений Lada Largus нет в связи с текущим непроизводственным статусом на АвтоВАЗе. Низкая локализация автомобиля на французской платформе B0 привела к проблемам в цепочке поставок. Возобновление производства запланировано на сентябрь 2023 года.

Все Lada Largus распроданы, а производство возобновится только к осени
Фото: Google

Возникшие проблемы и планы по возрождению

В прошлом году производство Lada Largus шло с нарушением графика из-за нехватки комплектующих. В июле была выпущена последняя партия из 1800 единиц, широко известная как "каблучки". Максим Соколов, генеральный директор АвтоВАЗа, подчеркнул, что низкая локализация модели Largus создала сильную зависимость от внешних поставок. Однако осенью 2023 года завод планирует возобновить производство на том же конвейере в Тольятти, где была запущена сборка обновленной Vesta.

Электрификация и e-Largus

Кроме того, Largus собирается представить электрическую версию под названием e-Largus. Недавно на дилерской конференции в Сочи дебютировала модель с двигателем, работающим от аккумулятора мощностью около 150 лошадиных сил. Сборка первой партии запланирована на осень, а серийное производство электромобиля начнется в следующем году.

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Всё новое ещё НЕ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ - LARGUS
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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