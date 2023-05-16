Производители из Китая взорвали российский авторынок

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После ухода западных компаний с российского автомобильного рынка на него хлынули китайские автопроизводители, на треть увеличив поставки в Россию.

Фото: https://www.openthenews.com/

Отечественный авторынок превратился в важную экспортную площадку для Китая, уступая лишь Мексике, Чили, Бельгии и Саудовской Аравии.

"По данным ассоциации российских автомобильных дилеров, объем экспорта китайских авто в РФ в 2022 году составил 162 000 автомобилей", — сообщает издание newizv.ru.

По отношению к предыдущему году поставки увеличились на 32% и продолжают расти. Также многие компании из Китая проявляют интерес к открытию сборочных заводов в России.

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