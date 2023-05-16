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Производители из Китая взорвали российский авторынок

0:46
Авто

После ухода западных компаний с российского автомобильного рынка на него хлынули китайские автопроизводители, на треть увеличив поставки в Россию.

Производители из Китая взорвали российский авторынок
Фото: https://www.openthenews.com/

Отечественный авторынок превратился в важную экспортную площадку для Китая, уступая лишь Мексике, Чили, Бельгии и Саудовской Аравии.

"По данным ассоциации российских автомобильных дилеров, объем экспорта китайских авто в РФ в 2022 году составил 162 000 автомобилей", — сообщает издание newizv.ru.

По отношению к предыдущему году поставки увеличились на 32% и продолжают расти. Также многие компании из Китая проявляют интерес к открытию сборочных заводов в России.

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Как понять, что автомобиль был в ДТП / советы профессионалов автомобилистам
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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