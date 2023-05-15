Перерождения бывшего завода Тoyota в России

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Возрождение бывшего завода Toyota

Под руководством Михаила Подвязникова, генерального директора Обуховского завода, стоимость преобразования бывшего завода Toyota оценивается в 35-37 миллиардов рублей. Ранее известный сборкой моделей Toyota Camry и RAV4, завод будет перепрофилирован под производство грузовиков и электромобилей. Финансирование модернизации и обновления оборудования будет осуществляться за счет средств финансовых институтов.

Фото: pulse.mail. ru/article/v-skorom-vremeni-zavod-toyota-v-rossii-nachnet-vypuskat-avtomobili-pod-drugimi-brendami-204465039929118543-5695750657238278363/

Производство грузовиков на заводе в Санкт-Петербурге

На возрожденном автомобильном заводе в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшем компании Toyota, планируется выпускать до 2 000 грузовиков БАЗ в год. Основным направлением станет модель БАЗ-S36A11, разработанная Инженерным центром Обуховского завода в сотрудничестве с "Алмаз-Антей".

БАЗ-S36A11 построен преимущественно из российских комплектующих и агрегатов, демонстрируя выдающуюся грузоподъемность на ось в 12 тонн, разработанную инженерами из Брянска. Оснащенный мощным 422-сильным двигателем (ЯМЗ-6531 от ПАО "Автодизель") и механической коробкой передач (ЯМЗ-1909), этот грузовик олицетворяет прочность и надежность. Система климат-контроля также поставлена от отечественного поставщика — ООО "Завод Кондиционеров Август".

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, появление новой модели БАЗа позволит заменить негабаритные автомобили устаревших марок. Производство планируется начать в следующем году, что станет сигналом новой эры для завода.

Планы по производству электромобилей

Завод в Санкт-Петербурге имеет амбициозные планы по производству электромобилей (EV), намереваясь выпускать 55 000-60 000 единиц в год. Однако сборочная линия для электромобилей будет запущена только к 2027 году, хотя ранее прогнозы предполагали начало производства в 2026 году.

Одной из грядущих моделей EV является 4,5-метровый кроссовер под названием E-Neva, разработанный компанией "Алмаз-Антей". Построенный на платформе скейтборда, этот автомобиль может похвастаться двумя мощными двигателями, суммарная мощность которых составляет 435 лошадиных сил. Аккумулятор емкостью 90 киловатт-часов обеспечивает впечатляющий запас хода до 463 километров на одной зарядке. Ускорение — еще одна примечательная особенность: E-Neva разгоняется от 0 до 100 километров в час всего за 2,7 секунды. Линейка кроссоверов будет расширяться, в том числе будет добавлена модель фургона, причем все они будут построены на одной платформе.

Перестройка Toyota на российском рынке

Toyota прекратит свою деятельность на российском рынке весной 2022 года, следуя по пути нескольких других иностранных компаний. По состоянию на март 2023 года завод в Санкт-Петербурге полностью перешел к ФГУП "НАМИ", которое впоследствии передало управление Обуховскому заводу. Завод, производственная мощность которого составляет 100 000 автомобилей в год, призван оживить автомобильный сектор и внести вклад в местную экономику.

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Репортаж с завода Toyota в Санкт-Петербурге (2015 год)