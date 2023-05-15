Новая Lada Vesta продается в России по цене 1,7 миллиона рублей: официальный старт продаж уже скоро

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Долгожданный выпуск новой Lada Vesta захватил российский автомобильный рынок. С ценником в 1 680 000 рублей Lada Vesta NG последнего поколения дебютировала в одном из местных автосалонов. Эта базовая модель, выпущенная в 2023 году, уже привлекла к себе значительное внимание, несмотря на то, что в настоящее время она недоступна. Энтузиасты и потенциальные покупатели с нетерпением ждут ее появления, которое ожидается к концу мая.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Раскрытие характеристик

Lada Vesta предлагает ряд впечатляющих функций и опций, которые способствуют ее привлекательности. Базовая модель включает в себя фронтальные подушки безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, светодиодные фары и задние фонари, кондиционер, кнопочный запуск двигателя и многофункциональное рулевое колесо. Кроме того, базовая комплектация может похвастаться электрическими стеклоподъемниками, боковыми зеркалами с подогревом и электрической регулировкой, а также аудиосистемой. Для тех, кто ищет дополнительный комфорт, автомобиль может быть оснащен подогревом передних сидений.

Мощная производительность

Новая Lada Vesta оснащается восьмиклапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. В паре с пятиступенчатой механической коробкой передач эта комбинация обеспечивает плавное и эффективное вождение. Потенциальные покупатели могут ожидать, что автомобиль нового поколения будет доступен для покупки по вышеупомянутой цене 1 680 000 рублей, когда он появится в дилерском центре.

Официальный релиз на горизонте

Волнение нарастает по мере приближения официальной даты выпуска новой Lada Vesta. В конце этого месяца потенциальные покупатели смогут наконец-то получить в свои руки эту долгожданную модель. При цене около 1,7 миллиона рублей, новая Lada Vesta должна произвести сильное впечатление на рынке.

В заключение можно сказать, что новая Lada Vesta способна покорить автомобильных энтузиастов и потенциальных покупателей в России. Благодаря своим впечатляющим характеристикам, мощным эксплуатационным качествам и скорому официальному запуску, этот автомобиль является привлекательным вариантом в своем ценовом диапазоне. Оставайтесь с нами, поскольку мы с нетерпением ждем появления новой Lada Vesta, готовой произвести революцию в вождении для своих владельцев.

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Новая Lada Vesta NG . New Generation 2023