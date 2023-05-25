Чеснок в автомобиле: зачем он нужен

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В 1950-х годах в Советском Союзе возникла интересная тенденция, связанная с компактными автомобилями. Эти автомобили были специально разработаны так, чтобы их владельцы могли легко обслуживать их даже в отдаленных районах, не требуя никаких специальных навыков или оборудования. В результате небольшая группа преданных советских автолюбителей приобрела бесценный опыт в использовании нетрадиционных материалов для ремонта своих любимых автомобилей. Одна из конкретных проблем, с которой они часто сталкивались, была связана с электрооборудованием.

Фото: https://pravilauborki.ru/

Например, если металлическую деталь можно было временно закрепить проволокой для обеспечения безопасной поездки, то поврежденная крышка распределителя зажигания, вызванная перегревом, полностью обездвиживала автомобиль. Приобретение запасной крышки было непростой задачей, поскольку запасные части были в дефиците, как и все остальное, относящееся к ремонту. Однако изобилие сельскохозяйственной продукции, включая домашний чеснок, давало надежду. Интересно, что те, кто хоть раз резал зубчики чеснока ножом, могли заметить, что чесночный сок обладает особой клейкостью.

Таким образом, в ходе смелых научных экспериментов эти находчивые люди сделали удивительное открытие: чесночный сок обладал удивительной способностью эффективно соединяться с пластиком, в том числе с карболитом — материалом, который в то время обычно использовался для изготовления крышек распределителей. Сделав диагональный надрез на зубчике чеснока и дав соку вытечь, они превратили его в экологически чистый клей.

Если сок заканчивался, не нужно было спешно брать другой зубчик: достаточно было сделать свежий диагональный надрез, и процесс продолжался до тех пор, пока человек мог держать его в руках.

После подготовки последующие действия были довольно простыми: нанесите чесночную смесь на нужные поверхности, прижмите их друг к другу и поддерживайте давление в течение нескольких минут, пока клей не высохнет. Однако для получения желаемых клеящих свойств было очень важно использовать чеснок с высоким содержанием сока.

Поэтому наткнуться на луковицу чеснока среди инструментов и запчастей в багажнике советского автомобиля было не редкостью — хотя современное поколение автолюбителей, возможно, считает его средством от вампиров.

Существовал и другой способ починки крышки распределителя, правда, применимый только в том случае, если она не была полностью разрушена. В этом случае использовался сургуч — коричневатое вещество, которое обычно формуется в виде прямоугольной палочки. При поджигании сургуч плавился и стекал вниз. Его обычно использовали для запечатывания особо важных писем. В наши дни найти сургуч практически невозможно, в то время как чеснок остается легкодоступным.

Интересно, что внутренний компонент крышки распределителя — подпружиненный угольный стержень, служащий центральным контактом, — также был подвержен разрушению. Удивительно, но его можно было заменить простой сырой осиновой веточкой!

Это альтернативное решение в сочетании с чесночным средством, казалось, эффективно отпугивало вампиров. Возможно, этим и объяснялось отсутствие вампиров в Советском Союзе.

Может показаться, что чеснок потерял свою актуальность в ремонте автомобилей, особенно современных. Однако это не так! Мы живем в такое время, когда достать новую пластиковую деталь взамен поврежденной — не всегда простая задача.

В таких случаях на помощь приходит чеснок. Он подходит для всех типов автомобилей, даже с кожаным салоном, поскольку пластиковые элементы и различные крепления гаджетов можно отремонтировать с помощью чесночной технологии. Если ваши попытки не принесли желаемых результатов, нет причин для беспокойства.

Вы можете утешиться тем, что попытались, и это точно не усугубит ситуацию. Учитывая, что средний возраст автомобилей в России превышает 14 лет, чесночный клей остается актуальным и жизнеспособным решением и в наши дни.

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