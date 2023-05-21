Какую клемму нужно первой отсоединять от аккумулятора

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Для начала необходимо учесть, что отсоединение автомобильного аккумулятора в большинстве современных автомобилей может привести к значительным осложнениям. Например, дорогие модели седанов воспринимают такие действия как потенциальную кражу или несанкционированное вмешательство, в результате чего срабатывает блокировка блока управления двигателем, которая может быть восстановлена только авторизованным дилером с помощью специализированного программного обеспечения.

Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Престижные автопроизводители, такие как Audi и VW, прямо запрещают самостоятельно вмешиваться в работу терминалов бортовой сети.

Хотя работа с экономичными иномарками представляет относительно меньшую сложность, проблемы все равно остаются. Изменчивые данные памяти и конфигурации радиоприемника сбрасываются, что требует внимательности. Рассмотрим сценарий, в котором у нас есть недорогой подержанный автомобиль, требующий снятия аккумулятора из-за полного разряда и окисления клемм. Какие действия следует предпринять?

Хотя снятие любого клеммного зажима не представляет опасности, в реальной ситуации разумно сначала отсоединить отрицательную клемму. Это объясняется просто: металлический ключ эффективно проводит электричество, и случайный контакт с кузовом автомобиля может привести к короткому замыканию.

Это, в свою очередь, может привести к поражению электрическим током как человека, так и электронного блока управления автомобиля, что повлечет за собой неблагоприятные последствия. В худшем случае может быть поврежден блок управления двигателем.

И наоборот, отсоединение отрицательной клеммы не приведет к серьезным последствиям. Для дополнительной безопасности рекомендуется надеть на клемму аккумулятора пластиковый колпачок. После этого приступайте к очистке клемм или установке нового аккумулятора.

Установка нового аккумулятора выполняется в обратной последовательности. Сначала убедитесь в надежности крепления держателя аккумулятора, чтобы предотвратить его перемещение во время движения и маневров. Затем подсоедините положительную клемму и крепко затяните гайку с помощью гаечного ключа.

Затем повторите те же действия с отрицательной клеммой и запустите двигатель. Наконец, перепрограммируйте стеклоподъемники, восстановите настройки радио, и вы готовы отправиться в путь.

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