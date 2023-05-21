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Подсолнечное масло вместо моторного: какие будут последствия

3:34
Авто

Существует забавная история о растительном масле в двигателе — анекдот, который часто повторяют в юмористических шоу. В ней рассказывается о светловолосой девушке и ее комических злоключениях. В здравом уме никто не стал бы заливать в двигатель "подсолнечное масло", стоя в 500 метрах от магазина автозапчастей. В конце концов можно было бы просто прогуляться или сесть в автобус, чтобы получить необходимую смазку, избежав каких-либо последствий.

Подсолнечное масло вместо моторного: какие будут последствия
Фото: Автор: torange.biz - https://torange.biz/photo/32/HD/sunflower-oil-crude-unrefined-32723.jpgPublished on https://torange.biz/crude-sunflower-oil-unrefined-32723, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40799354

Однако жизнь преподносит нам различные ситуации, и пути их решения могут быть неоднозначными. Водитель, который знает, что его двигатель расходует масло, будет возить с собой одну или даже две запасные канистры, спокойно пополняя их по мере необходимости.

В разговорах с водителями из Советского Союза и 90-х годов можно услышать забавные истории о том, как старые грузовики возили в багажнике 40-литровые бутылки "минеральной воды", доливая их на каждой остановке с помощью простой визуальной оценки. Он мог кашлять и плеваться, но он упорствовал! Однако на дороге встречаются и те, кто гордится своими блестящими, современными автомобилями, но не обращает внимания на расположение щупа.

Давайте представим себе такой сценарий: на дворе зима, вы едете по шоссе или пустынной дороге, вокруг никого нет, как вдруг на приборной панели загорается предупреждающая лампочка "масленка" — двигателю не хватает смазки. При осмотре под автомобилем вы обнаруживаете лужу.

Может быть, уплотнения замерзли от холода, масляный поддон треснул от ледяного удара (привет, пластиковая крышка), или, возможно, вибрации ослабили пробку, в результате чего вся смазка вытекла на землю. Короче говоря, нужно долить масло, иначе поршень заклинит в цилиндре из-за недостатка масла. Ближайший магазин автозапчастей находится на значительном расстоянии, примерно в 40 с лишним милях, но в пешей доступности есть продуктовый магазин. Что еще хуже, ваш телефон не работает, лишенный сигнала.

Итак, вы можете задаться вопросом, что делать в такой ситуации? Замереть в надежде, что мимо проедет доброжелательный водитель? Выбежать на шоссе и попытаться добраться автостопом? Вопросов возникает больше, чем ответов.

Действительно, мы уже экспериментировали, заливая различные моторные масла в наш редакционный Mitsubishi Lancer, и его старый японский двигатель их принимал. По крайней мере в сложных ситуациях у нас была хоть какая-то смазка. Но что делать, если у вас ее нет? Ответ кроется в том, чтобы залить подсолнечное масло.

Да, это не идеальный выбор, и оно неизбежно прогорит. Двигатель тоже не получится завести, придется действовать осторожно, ехать медленно, с включенными аварийными огнями. Доехав до ближайшей станции техобслуживания, все потребует немедленной замены с обязательной промывкой. Тем не менее вы доедете до места назначения!

По словам опытного механика и триболога: "Теоретически на подсолнечном масле можно доехать даже до леса. Неважно, рафинированное оно, ароматическое или дистиллированный березовый деготь. Ездите внимательно, не забирайтесь далеко, избегайте высоких оборотов, и вы выйдете победителем".

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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