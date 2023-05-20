Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бахмут был полностью взят силами ЧВК "Вагнер" — Пригожин
Учёные проинформировали, почему одни люди притягивают комаров, а другие остаются не покусанными
Турпром: россиянин пожил в Польше и понял, почему не женился бы на польке
Снайперы ВСУ сознательно вели огонь по мирному населению Артёмовска
Baijiahao: США экстренно связались с Китаем, узнав о планах Путина на Амурскую область
Ходаковский: после взятия Бахмута пошёл отсчёт времени до наступления ВСУ
Глава МИД Лавров заявил, что Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну
Украинские полицейские в Артёмовске задерживали граждан за чтение российских СМИ
Немцы раскритиковали Зеленского за требования оружия в Хиросиме: "Это за гранью"

Стало известно об одном недостатке автомобилей класса люкс

2:44
Авто

Высококлассные автомобили класса люкс, такие как "Гелики", "Иксы" и "Эскалейды", уже давно считаются символом личного успеха, особенно после недавних событий, которые привели к резкому росту цен на автомобили. Однако эти модные современные автомобили часто имеют один существенный недостаток.

Стало известно об одном недостатке автомобилей класса люкс
Фото: https:// wallpapercave .com/2023-cadillac-escalade-wallpapers

Владельцы ожидают, что передовые технологии обеспечат первоклассную производительность, но регулярного технического обслуживания не всегда бывает достаточно. Производители могут включать нежелательные конструктивные "сюрпризы", которые невозможно исправить только за счет технического обслуживания, что вынуждает владельцев взламывать свои автомобили, чтобы жить спокойно.

Возьмем, к примеру, электрическую систему. Сегодня автомобили премиум-класса напичканы электроникой. Десятки блоков управления спрятаны внутри кузова, салон оснащен огромными сенсорными экранами, многочисленными обогревателями и электроприводами. Все они являются потребителями энергии. Но есть одна загвоздка — аккумулятор.

Рассмотрим новейший Cadillac Escalade. Это фантастический автомобиль, напичканный электроникой, но владельцы должны помнить, что нельзя оставлять его без движения на длительное время. Если машина простаивает две недели, пока владелец отправляется в путешествие на Мальдивы, он должен быть готов к тому, что впоследствии придется запускать ее с разряженным аккумулятором.

Зимой, после нескольких морозных ночей, владелец может оказаться с "мертвым" Escalade на руках. Автомобиль оснащен потребителями электроэнергии, а емкости аккумулятора недостаточно — он имеет всего 80 Ач.

В результате батарея не справляется с нагрузкой и после нескольких нулевых разрядов полностью умирает. Интересно, что с аналогичной проблемой сталкиваются многие китайские автомобили, пытающиеся выйти на российский рынок премиум-класса.

Примечательно, что еще до известных событий прошлой весны Cadillac официально отказывался считать проблемы с батареями гарантийным случаем. Тем не менее российские дилеры предложили разочарованным владельцам Escalade негарантийное решение — установку дополнительного аккумулятора под капот.

К стандартной 80-амперной батарее добавляется гелевый аккумулятор аналогичной емкости — места для него как раз хватает. Эта функция уже встроена в конструкцию автомобиля, но производитель решил сэкономить на батарее. В результате владельцы роскошных внедорожников вынуждены прибегать к этому способу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Беспроблемные и очень долговечные внедорожники
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Последние материалы
Учёные проинформировали, почему одни люди притягивают комаров, а другие остаются не покусанными
Стало известно об одном недостатке автомобилей класса люкс
Турпром: россиянин пожил в Польше и понял, почему не женился бы на польке
Снайперы ВСУ сознательно вели огонь по мирному населению Артёмовска
Baijiahao: США экстренно связались с Китаем, узнав о планах Путина на Амурскую область
Ходаковский: после взятия Бахмута пошёл отсчёт времени до наступления ВСУ
Топ-5 мест в Мексике, где обязан побывать каждый
Глава МИД Лавров заявил, что Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну
Украинские полицейские в Артёмовске задерживали граждан за чтение российских СМИ
Немцы раскритиковали Зеленского за требования оружия в Хиросиме: "Это за гранью"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников