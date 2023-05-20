Стало известно об одном недостатке автомобилей класса люкс

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Высококлассные автомобили класса люкс, такие как "Гелики", "Иксы" и "Эскалейды", уже давно считаются символом личного успеха, особенно после недавних событий, которые привели к резкому росту цен на автомобили. Однако эти модные современные автомобили часто имеют один существенный недостаток.

Фото: https:// wallpapercave .com/2023-cadillac-escalade-wallpapers

Владельцы ожидают, что передовые технологии обеспечат первоклассную производительность, но регулярного технического обслуживания не всегда бывает достаточно. Производители могут включать нежелательные конструктивные "сюрпризы", которые невозможно исправить только за счет технического обслуживания, что вынуждает владельцев взламывать свои автомобили, чтобы жить спокойно.

Возьмем, к примеру, электрическую систему. Сегодня автомобили премиум-класса напичканы электроникой. Десятки блоков управления спрятаны внутри кузова, салон оснащен огромными сенсорными экранами, многочисленными обогревателями и электроприводами. Все они являются потребителями энергии. Но есть одна загвоздка — аккумулятор.

Рассмотрим новейший Cadillac Escalade. Это фантастический автомобиль, напичканный электроникой, но владельцы должны помнить, что нельзя оставлять его без движения на длительное время. Если машина простаивает две недели, пока владелец отправляется в путешествие на Мальдивы, он должен быть готов к тому, что впоследствии придется запускать ее с разряженным аккумулятором.

Зимой, после нескольких морозных ночей, владелец может оказаться с "мертвым" Escalade на руках. Автомобиль оснащен потребителями электроэнергии, а емкости аккумулятора недостаточно — он имеет всего 80 Ач.

В результате батарея не справляется с нагрузкой и после нескольких нулевых разрядов полностью умирает. Интересно, что с аналогичной проблемой сталкиваются многие китайские автомобили, пытающиеся выйти на российский рынок премиум-класса.

Примечательно, что еще до известных событий прошлой весны Cadillac официально отказывался считать проблемы с батареями гарантийным случаем. Тем не менее российские дилеры предложили разочарованным владельцам Escalade негарантийное решение — установку дополнительного аккумулятора под капот.

К стандартной 80-амперной батарее добавляется гелевый аккумулятор аналогичной емкости — места для него как раз хватает. Эта функция уже встроена в конструкцию автомобиля, но производитель решил сэкономить на батарее. В результате владельцы роскошных внедорожников вынуждены прибегать к этому способу.

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