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Эксперты подсказали, как эффективно тормозить без ABS

2:47
Авто

Автомобили, не оснащенные антиблокировочной тормозной системой (ABS), более подвержены авариям при торможении, особенно при наличии на дороге современных транспортных средств.

Эксперты подсказали, как эффективно тормозить без ABS
Фото: https://www.carsomesg.com/

Автомобили с ABS эффективно замедляются даже под управлением неопытных водителей, обеспечивая устойчивость и управляемость. И, наоборот, без АБС резкое торможение может привести к блокировке колес, резко снижая тормозную динамику и делая автомобиль невосприимчивым к управлению, что повышает опасность.

Автомобили с механической коробкой передач также подвержены риску пробуксовки, что превращает их в неуправляемые снаряды. Но что вы можете сделать?

Существуют способы замедления таких автомобилей.

Один из них — импульсное торможение, при котором водитель быстро и сильно нажимает на педаль тормоза, имитируя работу одноканальной системы ABS. Частота таких ударов должна составлять около четырех раз в секунду, что означает, что правая нога должна работать, поднимая пятку от пола.

Для эффективного торможения водителю необходимо напрягать мышцы бедра, сохраняя при этом правильное расстояние между педалью и днищем. В отличие от автомобилей, оснащенных ABS, здесь нет места для компромисса.

При полностью нажатой педали тормоза угол в коленном суставе должен составлять 120 градусов, что позволяет водителю приложить необходимое усилие. Четыре удара в секунду — это очень высокая частота, которой не могут достичь даже некоторые профессиональные гонщики, но это возможно.

Другие способы остановки автомобиля без ABS включают торможение на пределе блокировки колес, что требует развитых навыков вождения для понимания динамики колес, и плавное снижение давления на педаль по мере замедления автомобиля.

Это становится еще сложнее в автомобилях с механической коробкой передач, где водитель должен переключать передачи вниз, чтобы избежать остановки двигателя, что может быть менее эффективным на поверхностях с низким коэффициентом трения. Если вы недостаточно опытны, чтобы выполнить это безупречно, лучше использовать импульсное торможение, говорят автоэксперты.

В любом случае при активном или экстренном торможениях водитель автомобиля без АБС будет использовать педаль тормоза на протяжении всего тормозного пути, вызывая замешательство у окружающих водителей и быстро изнашивая тормозные колодки и шины. Поэтому необходимо соблюдать осторожность и отрабатывать приемы торможения на автомобилях без ABS.

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Что такое ABS (АБС) ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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