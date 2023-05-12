Данные о более чем 2 миллионах автомобилей Toyota в Японии подверглись риску в результате взлома

Toyota, японский автопроизводитель, объявил в пятницу, что его широко разрекламированный онлайн-сервис Connected был взломан, что поставило под угрозу более 2 миллионов автомобилей.

Фото: www.carbestplace. com/2021-toyota-camry-review-price-specs-features-and-photos/

По словам представителя Toyota Хидеаки Хомма, взлом продолжался в течение десяти лет, с января 2012 года по апрель 2023 года, и затронул только автомобили в Японии.

Сервис Connected предоставляет различные услуги, включая напоминания о необходимости технического обслуживания, потоковые развлечения и экстренную помощь. В случае аварии или угона он также может вызвать помощь или определить местонахождение угнанного автомобиля.

Toyota пояснила, что, несмотря на отсутствие доказательств утечки, копирования или неправомерного использования информации, данные, подверженные риску, включают идентификационный номер автомобиля, местоположение и время нахождения автомобиля, а также видеозаписи, сделанные автомобильным регистратором.

Однако Toyota подчеркнула, что эта информация не может быть использована для идентификации отдельных владельцев. Пострадало около 2,15 миллионов человек, которые пользовались сетевыми сервисами G-Link, G-Book и Connected.

Нарушение считается серьезным конфузом для компании Toyota, которая завоевала репутацию производителя качественной и внимательной к деталям продукции. Хотя до сих пор не сообщалось о каких-либо проблемах, связанных с нарушением, инцидент все еще вызывает беспокойство, поскольку автопроизводители по всему миру соревнуются в том, чтобы отличить свои предложения с помощью новейших технологий, чтобы привлечь покупателей.

По словам Хомма, в Японии сервисом Toyota Connected управляет дочерняя компания, и до недавнего времени никто не замечал, что доступ к такой информации должен был быть отключен извне.

Проблема с системой была устранена, и можно продолжать ездить на автомобилях с поддержкой Connect в обычном режиме, не прибегая к ремонту.

В заключение следует отметить, что нарушение в работе сервиса Connected компании Toyota является серьезным инцидентом, который потенциально может подвергнуть риску миллионы автомобилей и их владельцев.

Несмотря на то, что проблема была устранена, нарушение служит напоминанием о важности кибербезопасности в современном мире.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как угнать Toyota телефоном Nokia ?