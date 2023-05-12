Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Tesla отзывает 1,1 млн. автомобилей в Китае из-за дефекта тормозов
Боррель пообещал Китаю проблемы из-за Украины
Пользователи Twitter* предсказали "скорый конец" Зеленскому после его слов о ракетах Storm Shadow
РВ: попытка прорыва ВС Украины в ДНР завершилась кровавым провалом
Baijiahao: Китай не сдержался и поставил Бербок на место после её слов о России
Депутаты Госдумы считают, что футболисты "Зенита" заслужили праздник в Санкт-Петербурге
NYT: в заявлении Зеленского содержалось секретное послание Западу о контрнаступлении Киева
Минздрав обнародовал зарплаты главврачей Перми в 2022 году
ВКС РФ нанесли удар по мосту через реку Снов, по которому спецназ ГУР засылал диверсантов в Россию

Данные о более чем 2 миллионах автомобилей Toyota в Японии подверглись риску в результате взлома

Авто

Toyota, японский автопроизводитель, объявил в пятницу, что его широко разрекламированный онлайн-сервис Connected был взломан, что поставило под угрозу более 2 миллионов автомобилей.

Данные о более чем 2 миллионах автомобилей Toyota в Японии подверглись риску в результате взлома
Фото: www.carbestplace. com/2021-toyota-camry-review-price-specs-features-and-photos/

По словам представителя Toyota Хидеаки Хомма, взлом продолжался в течение десяти лет, с января 2012 года по апрель 2023 года, и затронул только автомобили в Японии.

Сервис Connected предоставляет различные услуги, включая напоминания о необходимости технического обслуживания, потоковые развлечения и экстренную помощь. В случае аварии или угона он также может вызвать помощь или определить местонахождение угнанного автомобиля.

Toyota пояснила, что, несмотря на отсутствие доказательств утечки, копирования или неправомерного использования информации, данные, подверженные риску, включают идентификационный номер автомобиля, местоположение и время нахождения автомобиля, а также видеозаписи, сделанные автомобильным регистратором.

Однако Toyota подчеркнула, что эта информация не может быть использована для идентификации отдельных владельцев. Пострадало около 2,15 миллионов человек, которые пользовались сетевыми сервисами G-Link, G-Book и Connected.

Нарушение считается серьезным конфузом для компании Toyota, которая завоевала репутацию производителя качественной и внимательной к деталям продукции. Хотя до сих пор не сообщалось о каких-либо проблемах, связанных с нарушением, инцидент все еще вызывает беспокойство, поскольку автопроизводители по всему миру соревнуются в том, чтобы отличить свои предложения с помощью новейших технологий, чтобы привлечь покупателей.

По словам Хомма, в Японии сервисом Toyota Connected управляет дочерняя компания, и до недавнего времени никто не замечал, что доступ к такой информации должен был быть отключен извне.

Проблема с системой была устранена, и можно продолжать ездить на автомобилях с поддержкой Connect в обычном режиме, не прибегая к ремонту.

В заключение следует отметить, что нарушение в работе сервиса Connected компании Toyota является серьезным инцидентом, который потенциально может подвергнуть риску миллионы автомобилей и их владельцев.

Несмотря на то, что проблема была устранена, нарушение служит напоминанием о важности кибербезопасности в современном мире.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как угнать Toyota телефоном Nokia ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов предположил новую версию исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Опухшие лапы у кошек: что делать в таких случаях Марина Лебедева Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
На Херсонское направление идёт громадная колонна военной техники
На Херсонское направление идёт громадная колонна военной техники
Последние материалы
Пользователи Twitter* предсказали "скорый конец" Зеленскому после его слов о ракетах Storm Shadow
РВ: попытка прорыва ВС Украины в ДНР завершилась кровавым провалом
Baijiahao: Китай не сдержался и поставил Бербок на место после её слов о России
Депутаты Госдумы считают, что футболисты "Зенита" заслужили праздник в Санкт-Петербурге
NYT: в заявлении Зеленского содержалось секретное послание Западу о контрнаступлении Киева
Минздрав обнародовал зарплаты главврачей Перми в 2022 году
ВКС РФ нанесли удар по мосту через реку Снов, по которому спецназ ГУР засылал диверсантов в Россию
Зятя Шойгу заметили недалеко от места удара в Луганске
Baijiahao: план Путина по защите экономики сработал — произошло то, чего США боялись более всего
Суд арестовал счета бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова: хотел купить новой девушке квартиру в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников