Владельцы Tesla подали в суд, заявив, что обновления программного обеспечения сокращают запас хода на 20%

Группа американских владельцев автомобилей Model S и Model X в Калифорнии подала коллективный иск против компании Tesla в связи с автоматическим обновлением программного обеспечения, которое, как сообщается, привело к сокращению дальности хода или поломке аккумуляторов.

Фото: https://memeburn.com/motorburn/2022/08/model-y-integral-to-teslas-surging-success/

В иске утверждается, что обновления и их последствия нарушают законы штата и федеральные законы, поскольку они могут сократить запас хода до 20% и вынудить некоторых владельцев заменить батареи стоимостью 15 000 долларов. Компания Tesla пока не ответила на обвинения.

Иск был подан в окружной суд США в Сан-Франциско и утверждает, что автомобили Tesla, затронутые этими обновлениями, являются "защищенными компьютерами" в соответствии с определением, изложенным в Законе о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, и что автоматические обновления нарушают права потребителей в соответствии с законом.

В иске утверждается, что владельцы и арендодатели автомобилей Tesla подвержены прихотям автопроизводителя, поскольку компания навязывает обновления программного обеспечения без согласия, когда их автомобиль подключен к Wi-Fi.

Стив Берман, адвокат компании Hagens Berman, представляющий интересы владельцев и арендодателей Tesla в судебном процессе, сказал: "Владельцы и арендодатели Tesla находятся в уникальной зависимости от производителя своих автомобилей".

Адвокаты владельцев утверждают, что автопроизводители обычно уведомляют клиентов о необходимости обновления программного обеспечения, но Tesla может выпускать автоматические обновления каждый раз, когда автомобиль подключен к Wi-Fi.

В иске утверждается, что некоторые владельцы Tesla заплатили третьим лицам от $500 до $750, чтобы отменить обновления программного обеспечения, связанные с аккумулятором. В иске также утверждается, что обновления и их последствия нарушают Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, Закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции и Закон о средствах правовой защиты потребителей. Адвокаты владельцев утверждают, что Tesla отказывает в возмещении ущерба владельцам и арендодателям Model S и Model X, у которых после обновления программного обеспечения снизилась емкость батареи.

В июле 2021 года компания Tesla согласилась выплатить 1,9 миллиона долларов, чтобы урегулировать претензии о том, что обновление программного обеспечения временно снизило максимальное напряжение батареи в 1743 седанах Model S.

Урегулирование включало примерно 400 000 долларов США в виде гонораров адвокатов и расходов, а владельцы пострадавших автомобилей получили по 625 долларов США, что было сочтено многократной пропорциональной стоимостью временно сниженного максимального напряжения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска