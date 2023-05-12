Tesla отзывает 1,1 млн. автомобилей в Китае из-за дефекта тормозов

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Компания Tesla объявила отзыв практически всех автомобилей, проданных в Китае, из-за дефекта торможения и ускорения, который создает риск для безопасности и повышает вероятность аварий.

Фото: https://lifeonphoto.com/

Государственная администрация по регулированию рынка сообщила в пятницу, что обновление программного обеспечения, устанавливаемое по воздуху, будет распространено на более чем 1,1 миллиона автомобилей, произведенных в Шанхае в период с января 2019 года по апрель 2023 года, а также на некоторые импортные модели.

Проблема заключается в системе рекуперативного торможения Tesla, которая не может регулировать интенсивность рекуперативного торможения, что создает возможность неправильного использования педали. Кроме того, система не предупреждает водителей, когда акселератор был нажат в течение длительного периода времени, что еще больше увеличивает риск аварии.

Обновление программного обеспечения позволит водителям устанавливать интенсивность рекуперативного торможения и изменять заводское состояние системы по умолчанию. Оно также будет уведомлять водителей о длительном нажатии на педаль газа.

Хотя Tesla еще не прокомментировала отзыв, акции автопроизводителя выросли на 1,3% перед началом регулярных торгов в пятницу. Компания уже сталкивалась с подобными проблемами в Китае, когда водители заявляли о проблемах с ускорением и торможением своих автомобилей.

Отзыв последовал за серией громких инцидентов в Китае, таких как владелец Model 3, который забрался на вершину выставочного автомобиля Tesla на автосалоне в Шанхае в 2021 году и заявил, что ее отец чуть не погиб из-за неисправных тормозов седана.

Компания Tesla принесла публичные извинения, а позже опубликовала данные, показывающие, что перед столкновением автомобиль двигался со скоростью 118,5 км/ч.

Доходы Tesla от продаж в Китае значительно выросли за последний год, а в 2022 году эта страна принесет автопроизводителю более 18 миллиардов долларов. Компания имеет значительное присутствие в Китае: завод по производству электромобилей в пригороде Шанхая выпустит более 711 000 автомобилей в 2022 году, что составит более половины мирового объема производства.

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