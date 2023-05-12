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Стильный кроссовер Uni-T от Changan отправляется в Россию: что мы знаем на данный момент

2:16
Авто

Changan, китайская автомобильная компания, собирается привезти в Россию свой стильный купеобразный кроссовер Uni-T. Это еще одно дополнение к списку моделей Changan, которые готовятся к выходу на российский рынок. Вслед за седанами, представленными на официальном сайте марки, Uni-T был объявлен последним дополнением к линейке.

Стильный кроссовер Uni-T от Changan отправляется в Россию: что мы знаем на данный момент
Фото: www.youtube. com/watch?v=M2FomyFZNgE

Ожидается, что этот среднеразмерный кроссовер-купе будет предлагаться в четырех различных комплектациях, с турбированным двигателем, "роботизированной" трансмиссией и передним приводом.

По данным портала "Китайские автомобили", Uni-T будет оснащаться тем же двигателем, что и Changan CS55 Plus — 1,5-литровым двигателем JL473ZQ7 в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач мощностью 188 лошадиных сил.

Однако для российского рынка двигатель может быть доработан до 181 лошадиной силы. Кроссовер способен разгоняться до 205 километров в час, а расход топлива составляет 6,5 литра на 100 километров.

Стоит отметить, что Uni-T уже был включен в список моделей, которые потенциально могут выйти на российский рынок до конца 2023 года. Наряду с кроссовером-купе на рынок выйдут такие седаны, как Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, а также лифтбек Lamore, кроссовер CS75 Plus, пикап Hunter Plus и электромобиль Avatr 11.

За неделю до объявления Uni-T на сайте Changan также упоминались седаны Eado Plus и Yuexiang. Первый будет относиться к тому же классу, что и Toyota Corolla и Hyundai Elantra, и оснащен 1,4-литровым турбированным двигателем в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Второй — более компактная четырехдверная модель, схожая по размерам с Hyundai Solaris и Kia Rio, оснащенная 1,5-литровым двигателем с естественным всасыванием и пятиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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КОСМОС почти по цене ЛАДА ВЕСТА и Москвич. Чанган UNI T. Чанган Юни Т
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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