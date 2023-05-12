Представляем новую Lada Vesta NG: доступна для покупки к концу мая

Волнующая новость для автолюбителей! Российский автопроизводитель, АвтоВАЗ, объявил, что новейшее поколение Lada Vesta будет доступно для покупки к концу мая 2023 года. Всего через пару недель в салонах дилеров появятся новые Vesta NG, тогда же будут официально объявлены цены.
Хотя базовая цена пока не раскрывается, продавцы ожидают, что она будет начинаться от 1,7 миллиона рублей, что якобы включает в себя базовый 1,6-литровый восьмиклапанный двигатель и механическую коробку передач.
Неофициальные источники утверждают, что базовая модель будет называться "Комфорт". Она будет оснащена системами ABS, EBD и ЭРА-ГЛОНАСС, полностью светодиодным освещением, двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками спереди и сзади, многофункциональным рулевым колесом и электрозеркалами с обогревом.
Узнать Vesta Comfort можно по штампованным колесным дискам, неокрашенным корпусам наружных зеркал и дверным ручкам, а также по отсутствию аудиосистемы в салоне.
В комплектацию Life будут входить мультимедийная система с семидюймовым сенсорным экраном, подогрев передних сидений, центральный подлокотник и регулируемое по высоте сиденье водителя.
Две верхние комплектации, Enjoy и Techno, будут иметь такие дополнительные функции, как обогрев лобового стекла, обогрев рулевого колеса, солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами, задние датчики парковки и мультимедийная система с поддержкой Hands-Free, Apple CarPlay/Android Auto. Кроме того, самая дорогая Vesta будет поставляться с 10,25-дюймовым центральным планшетом, USB-портами, боковыми подушками безопасности и комбинированной отделкой салона.
Серийное производство Lada Vesta NG началось в начале марта этого года на заводе в Тольятти. Сборка автомобилей ведется в две смены, и, вероятно, вскоре будет добавлена еще одна восьмичасовая смена.
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