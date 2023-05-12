Представляем новую Lada Vesta NG: доступна для покупки к концу мая

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Волнующая новость для автолюбителей! Российский автопроизводитель, АвтоВАЗ, объявил, что новейшее поколение Lada Vesta будет доступно для покупки к концу мая 2023 года. Всего через пару недель в салонах дилеров появятся новые Vesta NG, тогда же будут официально объявлены цены.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Хотя базовая цена пока не раскрывается, продавцы ожидают, что она будет начинаться от 1,7 миллиона рублей, что якобы включает в себя базовый 1,6-литровый восьмиклапанный двигатель и механическую коробку передач.

Неофициальные источники утверждают, что базовая модель будет называться "Комфорт". Она будет оснащена системами ABS, EBD и ЭРА-ГЛОНАСС, полностью светодиодным освещением, двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками спереди и сзади, многофункциональным рулевым колесом и электрозеркалами с обогревом.

Узнать Vesta Comfort можно по штампованным колесным дискам, неокрашенным корпусам наружных зеркал и дверным ручкам, а также по отсутствию аудиосистемы в салоне.

В комплектацию Life будут входить мультимедийная система с семидюймовым сенсорным экраном, подогрев передних сидений, центральный подлокотник и регулируемое по высоте сиденье водителя.

Две верхние комплектации, Enjoy и Techno, будут иметь такие дополнительные функции, как обогрев лобового стекла, обогрев рулевого колеса, солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами, задние датчики парковки и мультимедийная система с поддержкой Hands-Free, Apple CarPlay/Android Auto. Кроме того, самая дорогая Vesta будет поставляться с 10,25-дюймовым центральным планшетом, USB-портами, боковыми подушками безопасности и комбинированной отделкой салона.

Серийное производство Lada Vesta NG началось в начале марта этого года на заводе в Тольятти. Сборка автомобилей ведется в две смены, и, вероятно, вскоре будет добавлена еще одна восьмичасовая смена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИХ ВСЕГО ТЫСЯЧА! ЛУХУРИ LADA VESTA NG