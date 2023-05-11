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Aston Martin DBX707 AMR23 Edition надевает костюм Формулы-1

Авто

Компания Aston Martin с большим успехом начала сезон Формулы-1 2023 года, и в честь этого достижения она представила лимитированную версию DBX707 под названием AMR23 Edition. Высокопроизводительный суперкар на сваях может похвастаться ярким внешним дизайном, вдохновленным болидами Формулы-1, и мощностью 697 лошадиных сил.

Aston Martin DBX707 AMR23 Edition надевает костюм Формулы-1
Фото: DSF. my

AMR23 Edition, разработанный Q, собственным подразделением Aston Martin по персонализации, имеет характерный внешний вид, отличающий его от серийного DBX707. Автомобиль окрашен в зеленый цвет Podium Green, с внешними акцентами цвета лайма, которые также были вдохновлены болидами Формулы-1 компании, и тормозными суппортами Aston Martin Racing Green. Внешний вид дополняют тонкие эмблемы Q на крыльях.

Интерьер автомобиля также претерпел изменения: двухцветная кожаная обивка сидений Inspire Sport Duotone Onyx Black и Eifel Green, контрастная строчка цвета лайма и отделка из углеродного волокна повсюду. Логотип AMR23 также можно найти на дверных порогах.

DBX707 AMR23 Edition оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, позаимствованным у Mercedes-AMG и настроенным в компании для получения 697 лошадиных сил при 6 000 об/мин и 663 фунт-фут крутящего момента при 4 500 об/мин. Восьмицилиндровый двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и способен разогнаться с нуля до 60 миль/ч всего за 3,1 секунды, достигая максимальной скорости 193 миль/ч. Стандартный карданный вал из углеродного волокна без центрального подшипника помогает снизить вес.

Хотя цены и объемы производства еще не объявлены, ожидается, что Aston Martin DBX707 AMR23 Edition 2023 года будет стоить дорого, учитывая, что серийный DBX707 стоит около 292 000 долларов, что на 70 000 долларов дороже обычного DBX.

Если дизайна, вдохновленного Формулой-1, недостаточно, Mansory предлагает послепродажную версию DBX707 с боди-китом, включающим более широкие крылья и два спойлера. Она также оснащена сильно модифицированной 800-сильной версией 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом.

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Aston Martin DBX 707 - это 700-сильный суперкар-внедорожник
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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