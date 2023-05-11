Volvo Cars задерживает производство EX90

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Volvo Cars, производитель автомобилей из Швеции, объявил о задержке начала производства своей последней модели, Volvo EX90. Задержка связана с необходимостью дополнительной разработки программного обеспечения и тестирования автомобиля, о чем говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг. К сожалению, эта новость вызвала снижение акций компании на 5%.

Фото: suvs2022. com/2024-volvo-ex90/

Первоначально планировалось, что полностью электрический внедорожник появится в продаже в начале 2024 года, после того как он был представлен в конце прошлого года. Однако теперь производство отложено до первой половины того же года.

Основным владельцем компании является Geely, китайский автопроизводитель. По словам представителя Volvo Cars, ранее начало производства было запланировано на конец 2023 года. Хотя представитель не уточнил, когда автомобиль появится в салонах, ясно, что задержка произойдет.

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