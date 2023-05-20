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Стало известно, какие ошибки владельцев машин могут привести к "масложору"

2:50
Авто

Потребление масла двигателем обычно должно находиться в диапазоне от 5 до 10 граммов на 100 литров сожженного бензина. Однако для изношенного двигателя этот диапазон может составлять от 25 до 100 граммов смазочного материала, а двигатели с турбонаддувом, как правило, более требовательны к расходу топлива. Но даже в этом случае приемлемый диапазон составляет до 80 граммов смазочного материала на 100 литров потребляемого топлива.

Стало известно, какие ошибки владельцев машин могут привести к "масложору"
Фото: https://i.siteapi.org/

Ситуация становится плачевной, когда двигателю требуется не менее одного литра масла на каждые 1 000 км пробега. Эта проблема характерна для немецких марок автомобилей, даже премиум-класса. Однако если ваш автомобиль требует больше, чем нужно, пора отправляться в сервисный центр, а лучше вообще избавиться от него, чтобы не опустошать свои финансы.

Но почему даже современные автомобили страдают от чрезмерного расхода масла? Как уже говорилось ранее, в таких случаях часто виноваты владельцы автомобилей. Давайте рассмотрим несколько причин.

Использование сомнительных смазочных материалов является существенным фактором, который заставляет автовладельцев заливать жидкости, не подходящие для их двигателей, чтобы сэкономить деньги. Они считают, что более дешевые, но эквивалентные жидкости не менее эффективны, чем оригинальные. Это мнение верно, но только на короткий период.

Разные производители автомобилей используют различные пакеты присадок, а двигатели имеют различные технические характеристики. Например, автовладельцы склонны заливать более густое масло в старые иномарки после пробега 100 тыс. км, чтобы продлить срок службы двигателя, тогда как некоторые современные автомобили, включая мощные двигатели с турбонаддувом, с самого начала требуют применения маловязких смазочных материалов.

Другими словами, использование другого масла может привести к снижению производительности двигателя, что вызовет его чрезмерное потребление масла.

Езда по пересеченной местности или суровые климатические условия, которые подвергают двигатель повышенным механическим нагрузкам, также могут увеличить расход смазочных материалов. Частые перегревы, высокие обороты, прокручивание колес и постоянный кикдаун быстро приведут к необходимости доливать моторное масло чуть ли не на каждой заправке.

Таким образом, даже динамичная езда с прицепом может привести к чрезмерному расходу масла. Как говорится, все нужно делать с умом. Не стоит хвастаться перед другими своими навыками самообучения вождению, особенно на сильно загруженном автомобиле.

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Большой расход масла. Почему двигатель жрет смазку? Основные причины. Просто о сложном
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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