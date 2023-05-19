Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле

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Для начала давайте развенчаем миф о мистическом бумажном листе. Не волнуйтесь, подойдет любой обычный лист бумаги, будь то тетрадный или лист формата А4. Однако истинный ключ к успеху — убедиться, что проверяемый двигатель достаточно прогрет.

Фото: www.mycrafts. com/diy/how-to-make-an-origami-water-bomb-clear-easy-step-by-step-instructions-let-me-show-you-how/

Убедившись, что двигатель находится в рабочей температуре, поднесите бумажный лист к отверстию выхлопной трубы работающего автомобиля и следите за любыми отклонениями. Если бумага плавно отгибается, значит, двигатель работает как отлаженный механизм.

Однако если лист начинает неровно раскачиваться или его засасывает в глушитель, пора присмотреться повнимательнее. Есть несколько причин, почему это может происходить. Возможно, дроссельная заслонка неисправна, зажигание дает осечку, или, что еще хуже, один из клапанов прогорел. В любом случае, это нехороший признак.

Если вы заметили капли бензина на бумаге, поднесенной к глушителю, это явный признак того, что топливно-воздушная смесь слишком насыщена. Это может быть связано с проблемой в системе зажигания.

Если же на бумаге видны капли антифриза, то следует быть крайне обеспокоенным. Это означает, что охлаждающая жидкость попадает в топливную систему, что обычно является результатом повреждения прокладки головки блока цилиндров или микротрещин на самой головке блока цилиндров. Если специалист подтвердит этот диагноз, это плохая новость. Вскоре вам придется попрощаться со своим двигателем.

С другой стороны, капли моторного масла на бумаге будут свидетельствовать о том, что смазка интенсивно распространяется по цилиндрам. Существует несколько возможных причин этого, например, проблемы с уплотнениями стержней клапанов или, не дай бог, с самими клапанами. Гораздо хуже, если изношены или заклинили поршневые кольца.

В этом случае катастрофа неминуема! Однако если есть проблемы с вентиляцией картера или кто-то просто перелил моторное масло, то это гораздо более приятная новость. В общем, если бумага может выдержать все, то двигатель — точно нет.

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