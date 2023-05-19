Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гастроэнтеролог рассказала, кому опасно есть много черешни
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о своих концертах для участников СВО на Украине
Кедми: генерал США, обещавший помочь Украине с "Железным куполом", бездарен
Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула
Канал Channel 4 выпустит мини-сериал о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Эколог Менжерицкий назвал главную опасность роста радиации для Европы: "Это катастрофа"
Отреставрированный концепт Hyundai Pony Coupe дебютирует в Италии
МК: полковник Кошкин проинформировал об истинной цели поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Советник Зеленского Подоляк: Киев не собирается замораживать конфликт на Украине

Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле

2:17
Авто

Для начала давайте развенчаем миф о мистическом бумажном листе. Не волнуйтесь, подойдет любой обычный лист бумаги, будь то тетрадный или лист формата А4. Однако истинный ключ к успеху — убедиться, что проверяемый двигатель достаточно прогрет.

Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле
Фото: www.mycrafts. com/diy/how-to-make-an-origami-water-bomb-clear-easy-step-by-step-instructions-let-me-show-you-how/

Убедившись, что двигатель находится в рабочей температуре, поднесите бумажный лист к отверстию выхлопной трубы работающего автомобиля и следите за любыми отклонениями. Если бумага плавно отгибается, значит, двигатель работает как отлаженный механизм.

Однако если лист начинает неровно раскачиваться или его засасывает в глушитель, пора присмотреться повнимательнее. Есть несколько причин, почему это может происходить. Возможно, дроссельная заслонка неисправна, зажигание дает осечку, или, что еще хуже, один из клапанов прогорел. В любом случае, это нехороший признак.

Если вы заметили капли бензина на бумаге, поднесенной к глушителю, это явный признак того, что топливно-воздушная смесь слишком насыщена. Это может быть связано с проблемой в системе зажигания.

Если же на бумаге видны капли антифриза, то следует быть крайне обеспокоенным. Это означает, что охлаждающая жидкость попадает в топливную систему, что обычно является результатом повреждения прокладки головки блока цилиндров или микротрещин на самой головке блока цилиндров. Если специалист подтвердит этот диагноз, это плохая новость. Вскоре вам придется попрощаться со своим двигателем.

С другой стороны, капли моторного масла на бумаге будут свидетельствовать о том, что смазка интенсивно распространяется по цилиндрам. Существует несколько возможных причин этого, например, проблемы с уплотнениями стержней клапанов или, не дай бог, с самими клапанами. Гораздо хуже, если изношены или заклинили поршневые кольца.

В этом случае катастрофа неминуема! Однако если есть проблемы с вентиляцией картера или кто-то просто перелил моторное масло, то это гораздо более приятная новость. В общем, если бумага может выдержать все, то двигатель — точно нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Проверка прогоревшего Клапана бумажкой по глушителю Правда или Миф
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Последние материалы
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о своих концертах для участников СВО на Украине
Кедми: генерал США, обещавший помочь Украине с "Железным куполом", бездарен
Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула
Канал Channel 4 выпустит мини-сериал о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле
"Людей должно быть меньше": Scientific American об условии "счастливого будущего"
Эколог Менжерицкий назвал главную опасность роста радиации для Европы: "Это катастрофа"
Отреставрированный концепт Hyundai Pony Coupe дебютирует в Италии
МК: полковник Кошкин проинформировал об истинной цели поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Советник Зеленского Подоляк: Киев не собирается замораживать конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников