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Газ до полного: зачем нужно загонять тахометр в "красную зону"

1:48
Авто

Это может показаться неожиданным, но на низких оборотах нагрузка на двигатель фактически возрастает, что подтвердит любой технический эксперт. Причина этого явления кроется в недостаточной производительности масляного насоса, что приводит к недостаточной смазке, в конечном итоге вызывая износ специального антифрикционного покрытия на подшипниках коленчатого вала и поршнях. В свою очередь поршни могут начать "блуждать" в цилиндрах, нанося вред кольцам.

Газ до полного: зачем нужно загонять тахометр в "красную зону"
Фото: bkf.academy-fahrschule-lutz. de/bkf-aus--und-weiterbildung/bkf---externenpruefung-%28ihk%29/

Эта проблема также приводит к увеличению нагрузки на компоненты шатунного механизма, сокращая срок их службы и ускоряя смерть двигателя. Принцип "меньше работы — больше нагрузки" как нельзя лучше демонстрирует данную ситуацию.

Важно отметить, что эта проблема в основном затрагивает старые автомобили, пробег которых превышает 30 000 — 50 000 километров. Таким образом, чтобы предотвратить износ двигателя на подержанных автомобилях, рекомендуется не медлить с нажатием на педаль газа.

Само собой разумеется, что постоянно ездить на полном газе не рекомендуется, но все же необходимо периодически увеличивать обороты двигателя. Это особенно важно для прогрева силового агрегата с целью очистки камер сгорания и удаления нагара со свечей зажигания. Кроме того, этот процесс помогает промыть детали турбины, если ваш автомобиль оснащен турбированным, а не атмосферным двигателем.

После таких "взрывов" двигатель нейтрализует эффект плавающих оборотов, сохраняет лучшую тягу на разных скоростях и даже лучше заводится при отрицательных температурах. Необычный поворот: стресс в данном случае не только не вредит, но и помогает.

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Красная Зона Тахометра, Можно ли Крутить Тахометр до Отсечки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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