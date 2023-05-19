Газ до полного: зачем нужно загонять тахометр в "красную зону"

Это может показаться неожиданным, но на низких оборотах нагрузка на двигатель фактически возрастает, что подтвердит любой технический эксперт. Причина этого явления кроется в недостаточной производительности масляного насоса, что приводит к недостаточной смазке, в конечном итоге вызывая износ специального антифрикционного покрытия на подшипниках коленчатого вала и поршнях. В свою очередь поршни могут начать "блуждать" в цилиндрах, нанося вред кольцам.
Эта проблема также приводит к увеличению нагрузки на компоненты шатунного механизма, сокращая срок их службы и ускоряя смерть двигателя. Принцип "меньше работы — больше нагрузки" как нельзя лучше демонстрирует данную ситуацию.
Важно отметить, что эта проблема в основном затрагивает старые автомобили, пробег которых превышает 30 000 — 50 000 километров. Таким образом, чтобы предотвратить износ двигателя на подержанных автомобилях, рекомендуется не медлить с нажатием на педаль газа.
Само собой разумеется, что постоянно ездить на полном газе не рекомендуется, но все же необходимо периодически увеличивать обороты двигателя. Это особенно важно для прогрева силового агрегата с целью очистки камер сгорания и удаления нагара со свечей зажигания. Кроме того, этот процесс помогает промыть детали турбины, если ваш автомобиль оснащен турбированным, а не атмосферным двигателем.
После таких "взрывов" двигатель нейтрализует эффект плавающих оборотов, сохраняет лучшую тягу на разных скоростях и даже лучше заводится при отрицательных температурах. Необычный поворот: стресс в данном случае не только не вредит, но и помогает.
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