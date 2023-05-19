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Как за копейки обезопасить от сколов лобовое стекло и кузов автомобиля

1:52
Авто

Всё более популярной становится практика "детализации", которая заключается в нанесении прозрачной пленки на наиболее уязвимые места автомобиля. Этот процесс значительно дешевле, чем перекраска или замена поврежденных деталей, и помогает сохранить первоначальный лакокрасочный слой автомобиля, что в конечном итоге повышает его стоимость.

Как за копейки обезопасить от сколов лобовое стекло и кузов автомобиля
Фото: avtoran. ru/remont-skolov-i-tresin-lobovogo-stekla-avtomobila-sovety-video-instrukcia/

Несмотря на преимущества, которые дает детальная обработка, определить стоимость этой процедуры бывает непросто. Многие новые владельцы автомобилей отправляются в центр детальной обработки, где их забрасывают рекламой, утверждающей, что защита обеспечивается по низкой цене. Но почему одни центры берут десятки тысяч рублей, а другие — гораздо дешевле? Это связано с щедростью некоторых людей или отсутствием накладных расходов?

Оказывается, многие центры детализации используют для своих процедур бесплатный ресурс: остатки от тонировки. Эти обрезки удивительно толстые и полезные для "вторичного использования".

Хотя найти лист нужного размера для больших площадей, таких как капот автомобиля, может быть непросто, из этих обрезков легко сделать защитные полосы или даже "фары".

Тинтерс перестал выбрасывать эти обрезки и решил продавать их за копейки. Вложив деньги в лист пленки всего за 100 рублей и используя немного мыльного раствора и бутылку с распылителем, автовладельцы могут сами защитить детали своего автомобиля от повреждений.

С помощью обучающих видеороликов, доступных в Интернете, любой может выполнить эту операцию на высоком, если не на профессиональном, уровне.

Главное, не бояться пробовать. Даже если ничего не получится, затраты будут минимальными, что делает их оправданным вложением.

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Как Убрать СКОЛ на Лобовом Стекле Автомобиля Своими Руками
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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