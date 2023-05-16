Эксперты рассказали, как купить дешёвую "незамерзайку"

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В зимние месяцы стоимость незамерзающей стеклоомывающей жидкости может быть непомерно высокой, поэтому найти приемлемый вариант становится непростой задачей. Обычно она продается в магазинах и на заправках по высокой цене — 400-600 рублей за пятилитровую емкость, и даже более дорогие "фирменные" варианты стоят до 1000 рублей за литр с логотипом люксового бренда.

Фото: carfromjapan. com/article/car-maintenance/5-common-radiator-fan-problems/amp/

Хотя некоторые автовладельцы предпочитают экономить деньги, покупая "незамерзающую" жидкость у продавцов на дорогах, это не идеальное решение, так как при езде по обледенелым дорогам запас может иссякнуть всего за день или два, и вам понадобится еще. К счастью, есть и лучшие варианты.

Просматривая сайты объявлений, вы можете найти различные предложения по продаже "незамерзайки" по разумным ценам, часто около 50 рублей за пятилитровую канистру. Однако многие из этих предложений требуют покупки оптовых партий от 100 канистр и более. Некоторые продавцы берут 200-250 рублей за канистру при небольших розничных покупках, что сводит на нет всю экономию.

Более тщательный поиск может привести вас к еще более выгодным вариантам, например, предложениям купить ту же жидкость по 50-100 рублей за пятилитровый контейнер в небольших количествах по 50 или 30 штук.

Хотя это все еще дорого для среднего автовладельца, это шаг в правильном направлении. Если проявить настойчивость, можно наткнуться на еще более выгодные предложения, например, приобрести четыре канистры (20 литров) всего за 400 рублей, что является невероятной ценой по сравнению с текущей розничной стоимостью.

Для тех, кто использует много омывающей жидкости в зимний период, покупка оптом — разумный выбор. Оптовые продавцы этой жидкости иногда продают ее оптом до тары покупателя всего за 10 рублей за литр или 50 рублей за канистру.

Потратив некоторое время на изучение различных объявлений в Интернете, вы сможете найти доступное решение для сохранения чистоты и безопасности вашего лобового стекла в холодные месяцы.

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