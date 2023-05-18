Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Spiegel: 95-летняя женщина-судья в США отказывается выходить в отставку
Баранец: "Над нашей головой уже открыл свою пасть волк Третьей мировой войны"
Полковник ВСУ Свитан назвал два наступательных периода ВСУ: Первый — выход на Азовское побережье
МК: расстрелявшего спецназовцев ВСУ чеченца Джамбетова заподозрили в "двойном агентстве"
Молдавия объявила о ликвидации зависимости от газа из России. Но есть нюанс
FT: Зеленский хочет обсудить мирный план по Украине без России
В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель
На телеканале ТНТ прервали показ сериала Семёна Слепакова*
Shot: до 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Россию

Как правильно проверить вариатор подержанного автомобиля

2:43
Авто

Чтобы приобрести автомобиль, оснащенный трансмиссией CVT, крайне важно обладать базовыми знаниями о ее компонентах. К счастью, интернет изобилует всей необходимой информацией.

Как правильно проверить вариатор подержанного автомобиля
Фото: https://carsweek.ru/

Для начала найдите технические характеристики вариатора, который установлен на автомобиле, который вы собираетесь приобрести. Например, Jatco JF015E, который часто устанавливается на такие популярные модели, как Nissan Juke, Renault Arkana и LADA Vesta. Японцы сделали эту трансмиссию легкой и компактной, что, к сожалению, привело к снижению прочности агрегата. В результате Vesta с трансмиссией CVT теряет в цене быстрее, чем ее механический аналог.

Тем не менее японцы совершенствуют свою трансмиссию на протяжении многих лет. В 2015 году они обновили программу управления трансмиссией и усилили ее подшипники. В результате предпочтительнее искать автомобиль, "рожденный" в 2016 году или позже.

Впоследствии проверьте, есть ли у агрегата щуп для оценки уровня смазки. Эта функция имеется у большинства западных марок. Сначала извлеките щуп и оцените чистоту масла. Чем темнее масло, тем больше в нем изношенных продуктов.

Другими словами, либо фрикционные диски, конусы и ремень подверглись значительному износу в процессе эксплуатации, либо предыдущий владелец не обслуживал агрегат. Обе ситуации негативно влияют на работу трансмиссии.

После этого возьмите белый лист бумаги и капните на него несколько капель смазки. Если после высыхания будут видны заметные абразивные частицы, то это нехороший знак. Избегайте покупки такого автомобиля.

После запуска двигателя обратите внимание на любые необычные звуки, исходящие от автомобиля. CVT не должна издавать никаких звуков подшипников. Режимы "Движение" и "Задний ход" должны включаться без задержек.

Любые рывки или "удары" при включении указывают на проблемы с гидравлической системой управления, что должно вызвать беспокойство.

Наконец, пришло время проверить работу трансмиссии во время движения. Сделайте это сразу, когда масло еще холодное, и еще раз после того, как оно достигнет рабочей температуры.

В обоих случаях разгон должен быть плавным, без рывков и задержек. Только так можно определить, что CVT все еще работоспособна и может обеспечить приятные ощущения от вождения новому владельцу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вариатор - устройство и принцип работы бесступенчатой коробки передач (ОСНОВЫ)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
МК: расстрелявшего спецназовцев ВСУ чеченца Джамбетова заподозрили в "двойном агентстве"
Молдавия объявила о ликвидации зависимости от газа из России. Но есть нюанс
FT: Зеленский хочет обсудить мирный план по Украине без России
Как правильно проверить вариатор подержанного автомобиля
В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель
На телеканале ТНТ прервали показ сериала Семёна Слепакова*
Shot: до 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Россию
РВ: дрон ВСУ снял, как укрепрайон боевиков в Бахмуте заваливают тоннами снарядов
Балицкий рассказал о потере Киевом шансов на контрнаступление в Запорожье
Аsia Times: у Зеленского начнутся проблемы, когда украинцы узнают правду об Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников