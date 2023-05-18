Как правильно проверить вариатор подержанного автомобиля

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Чтобы приобрести автомобиль, оснащенный трансмиссией CVT, крайне важно обладать базовыми знаниями о ее компонентах. К счастью, интернет изобилует всей необходимой информацией.

Фото: https://carsweek.ru/

Для начала найдите технические характеристики вариатора, который установлен на автомобиле, который вы собираетесь приобрести. Например, Jatco JF015E, который часто устанавливается на такие популярные модели, как Nissan Juke, Renault Arkana и LADA Vesta. Японцы сделали эту трансмиссию легкой и компактной, что, к сожалению, привело к снижению прочности агрегата. В результате Vesta с трансмиссией CVT теряет в цене быстрее, чем ее механический аналог.

Тем не менее японцы совершенствуют свою трансмиссию на протяжении многих лет. В 2015 году они обновили программу управления трансмиссией и усилили ее подшипники. В результате предпочтительнее искать автомобиль, "рожденный" в 2016 году или позже.

Впоследствии проверьте, есть ли у агрегата щуп для оценки уровня смазки. Эта функция имеется у большинства западных марок. Сначала извлеките щуп и оцените чистоту масла. Чем темнее масло, тем больше в нем изношенных продуктов.

Другими словами, либо фрикционные диски, конусы и ремень подверглись значительному износу в процессе эксплуатации, либо предыдущий владелец не обслуживал агрегат. Обе ситуации негативно влияют на работу трансмиссии.

После этого возьмите белый лист бумаги и капните на него несколько капель смазки. Если после высыхания будут видны заметные абразивные частицы, то это нехороший знак. Избегайте покупки такого автомобиля.

После запуска двигателя обратите внимание на любые необычные звуки, исходящие от автомобиля. CVT не должна издавать никаких звуков подшипников. Режимы "Движение" и "Задний ход" должны включаться без задержек.

Любые рывки или "удары" при включении указывают на проблемы с гидравлической системой управления, что должно вызвать беспокойство.

Наконец, пришло время проверить работу трансмиссии во время движения. Сделайте это сразу, когда масло еще холодное, и еще раз после того, как оно достигнет рабочей температуры.

В обоих случаях разгон должен быть плавным, без рывков и задержек. Только так можно определить, что CVT все еще работоспособна и может обеспечить приятные ощущения от вождения новому владельцу.

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