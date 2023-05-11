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Maserati объявляет об официальном прекращении выпуска своих двигателей V8

2:31
Авто

Как мы и ожидали, компания Maserati подтвердила, что к 2030 году она перейдет на полностью электрическую энергию, что ознаменует конец эры для ее двигателей V8. На самом деле, итальянский производитель автомобилей класса люкс прекратит производство своих двигателей V8 к концу этого года. Тем не менее, некоторые модели V8 все еще будут продаваться до 2024 года, вероятно, из-за оставшихся запасов.

Maserati объявляет об официальном прекращении выпуска своих двигателей V8
Фото: https://www.racingking.net/2021/11/maserati-mc20-supercar-cost.html

Чтобы отдать дань уважения своей легендарной истории V8, которая началась в 1959 году с купе 5000 GT, Maserati представит две специальные версии, Ghibli 334 Ultima и Levante V8 Ultima, на Фестивале скорости в Гудвуде в июле. Они присоединятся к версиям Trofeo моделей Levante, Ghibli и Quattroporte, все с двигателями V8, которые уже доступны для покупки.

Хотя пока ничего не сообщается о модернизации самого двигателя V8, ожидается, что автомобили специального выпуска будут отличаться уникальными цветами, отделкой и, возможно, улучшением управляемости. Двигатель V8, о котором идет речь, скорее всего, будет 3,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который уже предлагается в других комплектациях и производит 572 лошадиные силы.

Даже если Maserati не собиралась переходить на полностью электрический двигатель, дни двигателя V8 были сочтены. Новый двигатель высшего класса — 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, устанавливаемый на Grecale Trofeo и суперкар MC20, который обеспечивает большую мощность, чем V8, с 620 лошадиными силами в MC20.

Однако даже для V6 дни ограничены, поскольку Maserati планирует перейти на полностью электрические двигатели в ближайшем будущем.

Хотя модели с двигателями внутреннего сгорания пока еще будут доступны, каждая модель будет иметь электрические версии под названием Folgore, включая новый внедорожник Grecale, GranTurismo и спортивный автомобиль MC20. Maserati намерена иметь электрические версии всех своих моделей к концу 2025 года, при этом гибридизация не планируется.

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Maserati Ghibli Trofeo V8 "Gentleman's Ferrari" on Autobahn
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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