Единственный в своем роде Porsche 911 Carrera 4 1990 года выпуска отправляется на аукцион

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Любителям и коллекционерам Porsche стоит обратить внимание: на предстоящем аукционе Broad Arrow Auctions в Атланте, штат Джорджия, будет представлена эклектичная коллекция классических автомобилей, включая Carrera 4 1990 года выпуска с уникальными характеристиками, которые выделяют ее среди остальных. Этот конкретный 911-й окрашен в нетрадиционный зеленый цвет и имеет соответствующий зеленый кожаный салон с бордовыми вставками на сиденьях и деревянной отделкой.

Фото: www.karbuds. com/1990-porsche-911-carrera-4-c-26056.htm

Согласно описанию аукциона, этот автомобиль изначально принадлежал Porsche с 1990 по 1993 год, поэтому, вероятно, он был заказан с длинным списком функций, включая кондиционер, передние сиденья с электрорегулировкой, круиз-контроль и многое другое. Интересно, что рукописные коды опций в руководстве пользователя свидетельствуют об особом статусе автомобиля.

Оригинальный двигатель и трансмиссия Carrera 4 сохранились, а одометр показывает 153 679 миль, что свидетельствует о регулярной езде на протяжении многих лет. Предыдущими владельцами автомобиля были Хайнц Мор, немецкий тренер по лыжам, и Франк Вёрндль, профессиональный лыжник, которые продали автомобиль покупателям во Франции. В конце концов, он был импортирован в Соединенные Штаты в 2022 году.

Примечательно, что этот 911-й является отражением давней истории Porsche, когда компания удовлетворяла уникальные запросы клиентов. Будет интересно посмотреть, за сколько автомобиль будет продан на аукционе, который запланирован на 10 июня. Поскольку резервная цена не установлена, победитель торгов заберет домой кусочек автомобильной истории.

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1990 Porsche 911 Carrera 4 Turbo OUTLAW walkaround / drive in/ drive by ( SOLD)