Киану Ривз демонстрирует впечатляющее мастерство вождения в фильме "Джон Уик: Глава 4"

Если вы являетесь поклонником серии фильмов "Джон Уик", вы, вероятно, знаете об интенсивном действии и насилии, происходящем на экране. Однако, возможно, вы не знали, что в фильмах есть и впечатляющие сцены вождения.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Последняя часть фильма, "Джон Уик: Глава 4", сейчас идет в кинотеатрах, и в ней Киану Ривз снова играет роль смертоносного и высококвалифицированного убийцы. Хотя Ривза, возможно, выбрали за его актерские способности, оказалось, что он еще и отличный водитель.

Известный гонщик и бывший ведущий "Top Gear America" Таннер Фауст был выбран в качестве каскадерского дублера Ривза в фильме. Однако Фауст признался, что Ривз так хорошо справился с задачей, что он мог бы взять отпуск. Фауст высоко оценил навыки Ривза в дрифтинге, поставив ему впечатляющую оценку 8 из 10, что свидетельствует о природном таланте актера за рулем.

Фауст считает, что опыт Ривза в управлении мотоциклами дал ему преимущество, когда нужно было быстро освоить маневры вождения.

Фуст провел несколько месяцев, обучая Ривза в Берлине, где они разработали набор маневров, которые Ривз мог выполнять безошибочно.

В результате получились действительно замечательные сцены с впечатляющими трюками, такими как дрифт одной рукой во время перезарядки оружия и доведение автомобиля до предела, не выходя за его пределы.

Фильмы "Джон Уик" также известны своей коллекцией классических и элегантных автомобилей, таких как Mustang Boss 429 из первого фильма, который со временем был заменен на Chevelle SS. В четвертом фильме Ривза можно увидеть за рулем Plymouth Cuda 1971 года, который он освоил с помощью Фоуста. Захватывающая сцена погони в Париже, в которой Ривз управляет Cuda без дверей, является одним из самых ярких моментов фильма.

Фильм "Джон Уик: Глава 4" в настоящее время идет в кинотеатрах и скоро будет доступен на стриминговых сервисах. Однако имейте в виду, что фильм содержит значительное количество насилия с применением огнестрельного оружия и физических боев. Т

ем не менее, в фильме эти элементы представлены в развлекательной и даже юмористической форме, что делает его захватывающим для любителей боевиков.

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