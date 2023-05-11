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Новые кредитные программы Московского автозавода: специальные условия на покупку внедорожников с 15 мая

2:24
Авто

Московский автозавод собирается запустить собственные программы автокредитования, согласно недавнему объявлению на своем канале в Telegram. Запуск запланирован на 15 мая 2023 года. Завод сотрудничает с банками, предлагая программы со сниженными процентами, одним из партнеров является Совкомбанк. Хотя подробности программы пока не разглашаются, компания заявила, что предложения позволят клиентам приобрести желаемые автомобили с максимальной выгодой.

Новые кредитные программы Московского автозавода: специальные условия на покупку внедорожников с 15 мая
Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

"Удовлетворенность наших клиентов — наш главный приоритет, и мы хотим, чтобы процесс покупки автомобиля был приятным и комфортным, в том числе с финансовой точки зрения. В мае мы запускаем кредитную программу, которая позволит клиентам приобрести автомобили Московского автозавода на максимально выгодных условиях", — сказал генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

Более подробную информацию о предложениях других банков Московский автозавод обещает раскрыть позднее. Программы со сниженными процентами будут доступны во всех дилерских центрах.

В настоящее время московский завод выпускает две модели: кроссовер "Москвич 3" и его электрический аналог "Москвич 3е". До конца этого года завод планирует добавить в свою линейку еще две модели — "Москвич 5" и "Москвич 6".

"Москвич 5" — это внедорожник на базе китайских моделей JAC X6 или JAC X7 со значками Московского автозавода. "Москвич 6" — это лифтбек-версия китайского Sehol Yao. Завод также работает над собственной платформой и ищет отечественных поставщиков комплектующих.

Покупка внедорожника на Московском автозаводе на специальных условиях с 15 мая — возможность, которую стоит рассмотреть. Благодаря программам льготного кредитования покупатели смогут приобрести автомобиль с максимальной выгодой. Генеральный директор завода, Дмитрий Пронин, обещает обеспечить покупателям наилучшие условия приобретения автомобиля.

Кроме того, Московский автозавод постоянно расширяет свой модельный ряд новыми моделями, и покупатели могут ожидать новых интересных предложений в ближайшем будущем.

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Москвич 3 в кредит! Сколько вы РЕАЛЬНО переплатите за ТРИ года, я посчитал у ДИЛЕРА Москвич.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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