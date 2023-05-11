Представляем седан BAIC U5 Plus в России: пока только Luxury Edition

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Седаны BAIC U5 Plus начали поступать в дилерские центры России. Произведенные на калининградском заводе "Автотор", автомобили доступны только в комплектации Luxury, цена которой составляет 1 829 900 рублей, сообщает "Российская газета". Однако китайская компания пока официально не объявила о начале продаж седана, несмотря на то, что ранее анонсировала его выход на российский рынок в мае.

Фото: wikiz. com/wiki/Beijing_U5

U5 Plus относится к тому же классу, что и Hyundai Elantra, который покинул страну. 4,66-метровый седан оснащен стойками McPherson спереди, полунезависимой балкой сзади и дисковыми тормозами по всему периметру. Седан оснащен 1,5-литровым двигателем с естественным всасыванием мощностью 113 лошадиных сил (142 Нм крутящего момента), адаптированным для работы на бензине АИ-92. Варианты трансмиссии — пятиступенчатая механическая или бесступенчатая трансмиссия (CVT).

В комплектации Luxury четырехдверный седан оснащен 16-дюймовыми легкосплавными дисками и галогенными фарами. В салоне — экокожа, 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей, цифровая приборная панель и стереосистема с двумя динамиками. Кроме того, имеются ABS, ESP, система помощи при старте на подъеме, камера заднего вида и задние датчики парковки, а также подогрев и электрорегулировка зеркал.

Более доступные и более дорогие уровни отделки будут представлены на рынке позже, их цена будет варьироваться от 1 699 000 до 1 889 000 рублей.

U5 Plus поступил в дилерские центры вслед за кроссовером X35, который является одноклассником Hyundai Creta и стоит 1 698 900-2 139 900 рублей. Он также собирается на "Автоторе". Позже модельный ряд пополнит полноразмерный полноприводный внедорожник BJ40 Plus с турбированным двигателем, стартовая цена которого составит 3 759 900 рублей.

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Первый обзор седана BAIC U5 plus. Что это за седан?