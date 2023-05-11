Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вдову Николая Караченцова Поргину госпитализировали с сотрясением мозга
Onet: под Артёмовском начал действовать польский добровольческий корпус
Американский политик Янг призывает к выводу вооружения и войск США из Европы и Азии
МК: на подступах к Бахмуту российский командир из Калмыкии сообщил об атаках ВС Украины
В московском кинотеатре "Октябрь" отменили оффлайн-показ шоу комика Александра Гудкова
Tencent: Путин отправил два важных сигнала Западу, упоминая Китай на Красной площади
Вдохновлённый похвалой Ди Каприо Панин прибыл в Голливуд: Сбылась мечта идиота
Врач Надежда Петраш назвала несколько внешних признаков "сделанных" губ
Татьяна Тарасова прокомментировала состояние здоровья Костомарова: "Будем жить и надеяться"

Mini раскрывает новые детали дизайна, включая круглый сенсорный экран

2:19
Авто

Бренд Mini не просто пытается изобрести колесо, он идет дальше, переосмысливая круг. Новый язык дизайна компании, названный "Харизматичная простота", будет представлен в предстоящем семействе полностью электрических моделей, включая следующее поколение Cooper и Countryman.

Наиболее яркие изменения будут заметны в интерьере автомобиля, где центральное место займет круглый OLED-дисплей. Этот сенсорный дисплей будет занимать всю центральную окружность информационно-развлекательной системы и будет иметь диаметр 9,4 дюйма.

Дисплей будет объединять все функции информационно-развлекательной системы и приборной панели, а сенсорное управление будет управлять климатом и информационно-развлекательными функциями автомобиля.

Хотя Mini не опубликовала изображения нового сенсорного экрана, компания заявила, что она является первым автопроизводителем, предлагающим сенсорный дисплей с полностью пригодной для использования круглой поверхностью. OLED-дисплей имеет диаметр 240 миллиметров, гладкую безрамочную конструкцию, которая придает ему высококачественный внешний вид.

Круглый центральный дисплей является центральным элементом визуально уменьшенного интерьера автомобиля с минималистским дизайном, который обеспечивает новый, упрощенный пользовательский интерфейс.

Традиционное дизайнерское наследие Mini продолжается: пуристическая приборная панель служит сценой для круглого центрального дисплея.

В дополнение к новому дисплею Mini также внес изменения в рулевое колесо и легкосплавные диски. Рулевое колесо было немного изменено, теперь оно может иметь две или три спицы.

Легкосплавные диски получили графический дизайн, характеризующийся сильными цветовыми контрастами, создающими иллюзию размера, что еще больше подчеркивается направленными наружу спицами.

Оливер Хайльмер, глава Mini Design, говорит, что "пуристский, прогрессивный подход марки сочетает простоту функциональных элементов с эмоциональностью, которой славится Mini", позволяя создавать инновации, которые ранее были немыслимы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

The eectric Mini Cooper SE (2024): First Prototype Drive Test Video Review
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт
CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Мойка весной: влияние на автомобиль
Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент
Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии
Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки
"Барселону" оштрафовали на 15 млн евро за финансовые махинации
Что делать, если собака получила обморожение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников