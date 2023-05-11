Mini раскрывает новые детали дизайна, включая круглый сенсорный экран

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Бренд Mini не просто пытается изобрести колесо, он идет дальше, переосмысливая круг. Новый язык дизайна компании, названный "Харизматичная простота", будет представлен в предстоящем семействе полностью электрических моделей, включая следующее поколение Cooper и Countryman.

Наиболее яркие изменения будут заметны в интерьере автомобиля, где центральное место займет круглый OLED-дисплей. Этот сенсорный дисплей будет занимать всю центральную окружность информационно-развлекательной системы и будет иметь диаметр 9,4 дюйма.

Дисплей будет объединять все функции информационно-развлекательной системы и приборной панели, а сенсорное управление будет управлять климатом и информационно-развлекательными функциями автомобиля.

Хотя Mini не опубликовала изображения нового сенсорного экрана, компания заявила, что она является первым автопроизводителем, предлагающим сенсорный дисплей с полностью пригодной для использования круглой поверхностью. OLED-дисплей имеет диаметр 240 миллиметров, гладкую безрамочную конструкцию, которая придает ему высококачественный внешний вид.

Круглый центральный дисплей является центральным элементом визуально уменьшенного интерьера автомобиля с минималистским дизайном, который обеспечивает новый, упрощенный пользовательский интерфейс.

Традиционное дизайнерское наследие Mini продолжается: пуристическая приборная панель служит сценой для круглого центрального дисплея.

В дополнение к новому дисплею Mini также внес изменения в рулевое колесо и легкосплавные диски. Рулевое колесо было немного изменено, теперь оно может иметь две или три спицы.

Легкосплавные диски получили графический дизайн, характеризующийся сильными цветовыми контрастами, создающими иллюзию размера, что еще больше подчеркивается направленными наружу спицами.

Оливер Хайльмер, глава Mini Design, говорит, что "пуристский, прогрессивный подход марки сочетает простоту функциональных элементов с эмоциональностью, которой славится Mini", позволяя создавать инновации, которые ранее были немыслимы.

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