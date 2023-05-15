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Некоторые автолюбители скупают битые фары, чтобы сэкономить

2:36
Авто

Спрос на запасные части для автомобилей, особенно на разбитые фары, постоянно растёт.

Некоторые автолюбители скупают битые фары, чтобы сэкономить
Фото: архив

Хотя механики и дилеры часто пропагандируют идею о том, что фары не подлежат ремонту, на самом деле существует множество способов их восстановления.

Новые фары могут быть довольно дорогими, и даже стоимость одной лампочки может оказаться непомерно высокой для некоторых автовладельцев. Это особенно актуально для дорогих автомобилей, для которых требуются современные светодиодные конструкции. Однако и автовладельцы, и механики могут получить прибыль, продавая поврежденные фары покупателям, специализирующимся на их восстановлении.

Рынок разбитых фар процветает, и в Интернете можно найти множество объявлений, предлагающих купить их по низкой цене. Покупатели часто обследуют автосервисы и сервисные центры, выискивая наиболее поврежденные источники света. Автоэвакуаторы, в частности, известны своей щедростью, когда речь идет о покупке разбитых фар.

Это связано с тем, что их ремонт и перепродажа приносят большую прибыль. Акулы бизнеса больше всего заинтересованы в фарах, стекло которых в основном повреждено, при условии, что корпус и отражатель находятся в относительно хорошем состоянии.

Что же происходит с этими фарами после их покупки? Мастера могут восстановить стекло автомобильной фары за очень низкую цену, обычно от 2000 рублей. Используя простую бизнес-схему, любой человек может создать запас разбитых фар от самых популярных моделей автомобилей, включая автомобили премиум-класса.

Приобретя простое оборудование и инструменты для удаления остатков стекла из корпуса и заказав оптовые партии восстановленного стекла, можно легко собрать фары заново с помощью герметика. Затем эти восстановленные фары можно продавать нуждающимся автовладельцам со значительной скидкой по сравнению с магазинной ценой на новые фары.

Многие автовладельцы, особенно владельцы японских автомобилей, негативно относятся к китайским запчастям и готовы платить за "оригиналы". Предлагая восстановленные, но "настоящие японские" фары за половину магазинной цены, продавцы могут получить значительную прибыль. В заключение следует отметить, что бизнес по восстановлению разбитых фар является прибыльным и имеет много возможностей для тех, кто готов вложить в него время и ресурсы.

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Как разобрать любую фару. Разбор фары. Простой способ разобрать фару. Разбираем неразборную фару.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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