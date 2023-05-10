Alpine демонстрирует электрический концептуальный хот-хэтч A290_β

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Alpine, дочерняя компания Renault, представила новый электрический концепт-кар под названием A290_β, который дает представление о предстоящем выходе бренда в сегмент хот-хэтчей. A290_β имеет футуристический и в то же время ретро-дизайн, тесно связанный с Renault 5 Prototype, который также был представлен в качестве концепта в 2021 году.

Фото: www.carscoops. com/2023/04/alpine-teases-a290_%CE%B2-electric-hot-hatch-concept-ahead-of-may-9-reveal/

Название, произносимое как "A290 beta", призвано подчеркнуть статус автомобиля как шоу-кара.

A290_β широкий, низкий и имеет мускулистый внешний вид, который отдает дань уважения Renault 5 Alpine, одному из первых когда-либо выпущенных хот-хэтчей. Автомобиль создан на основе прототипа 5, и у двух концептов есть общие пропорции и стилевые особенности.

Однако A290_β имеет боди-кит, колесные диски с центральной блокировкой и дополнительную пару фар на передней части, которые вдохновлены гонками.

Интерьер автомобиля — вот где действительно становится интересно. A290_β имеет компоновку сидений "один плюс два", подобную культовому McLaren F1, с водителем, сидящим впереди и по центру. Сиденье с сильной обивкой напоминает гоночный болид, а перед водителем находится трехспицевое рулевое колесо с футуристическим дизайном и небольшая панель приборов.

На приборной панели есть штрихи в стиле самолетов, например, надпись "не наступать на крыло". Alpine признает, что интерьер гораздо более концептуальный, чем экстерьер, и маловероятно, что что-то из этого попадет в производство.

Alpine не предоставила много технических подробностей о A290_β, но мы знаем, что он оснащен парой электродвигателей, которые приводят в движение передние колеса. Автомобиль также имеет несколько режимов вождения и 11 различных настроек для ABS. Ожидается, что векторизация крутящего момента и многозвенная задняя подвеска обеспечат точное управление.

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Alpine A290_β 2024 | Primer vistazo / Review en español | coches.net