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Флорида рассматривает возможность использования радиоактивных отходов для строительства дорог

1:43
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Согласно законопроекту, принятому законодательным органом, штат Флорида может изучить возможность использования радиоактивных отходов, являющихся побочным продуктом производства удобрений, для строительства дорог.

Флорида рассматривает возможность использования радиоактивных отходов для строительства дорог
Фото: Синьхуа

Предложение, которое ожидает подписи губернатора-республиканца Рона ДеСантиса, поручает штату провести исследование об использовании фосфогипса в качестве заполнителя для дорожного строительства.

Агентство по охране окружающей среды США требует, чтобы фосфогипс помещался в "штабеля", напоминающие огромные пруды. Во Флориде имеется 24 таких штабеля, в которых хранится около 1 миллиарда тонн фосфогипса, причем 30 миллионов тонн ежегодно образуется в результате добычи фосфатных удобрений.

В 2020 году EPA одобрило использование фосфогипса в государственных проектах строительства дорог, но отменило свое решение после вступления в должность президента-демократа Джо Байдена.

Экологические группы предупреждают о том, что во время штормов фосфогипс попадает в водотоки и другие места. Утечка в марте 2021 года в хранилище под названием Piney Point привела к выбросу примерно 215 миллионов галлонов (814 миллионов литров) загрязненной воды в залив Тампа и вызвала массовую гибель рыбы.

EPA регулирует фосфогипс, потому что этот материал содержит радий-226, радиоактивное вещество природного происхождения, которое производит газ радон, являющийся опасным загрязнителем воздуха.

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ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ в АМЕРИКЕ Путешествие на Машине ФЛОРИДА США
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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