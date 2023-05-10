Флорида рассматривает возможность использования радиоактивных отходов для строительства дорог

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Согласно законопроекту, принятому законодательным органом, штат Флорида может изучить возможность использования радиоактивных отходов, являющихся побочным продуктом производства удобрений, для строительства дорог.

Фото: Синьхуа

Предложение, которое ожидает подписи губернатора-республиканца Рона ДеСантиса, поручает штату провести исследование об использовании фосфогипса в качестве заполнителя для дорожного строительства.

Агентство по охране окружающей среды США требует, чтобы фосфогипс помещался в "штабеля", напоминающие огромные пруды. Во Флориде имеется 24 таких штабеля, в которых хранится около 1 миллиарда тонн фосфогипса, причем 30 миллионов тонн ежегодно образуется в результате добычи фосфатных удобрений.

В 2020 году EPA одобрило использование фосфогипса в государственных проектах строительства дорог, но отменило свое решение после вступления в должность президента-демократа Джо Байдена.

Экологические группы предупреждают о том, что во время штормов фосфогипс попадает в водотоки и другие места. Утечка в марте 2021 года в хранилище под названием Piney Point привела к выбросу примерно 215 миллионов галлонов (814 миллионов литров) загрязненной воды в залив Тампа и вызвала массовую гибель рыбы.

EPA регулирует фосфогипс, потому что этот материал содержит радий-226, радиоактивное вещество природного происхождения, которое производит газ радон, являющийся опасным загрязнителем воздуха.

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