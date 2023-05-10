Голландский кузовщик делает кабриолет Defender, который Land Rover не хочет делать

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Land Rover не выпускала кабриолет с момента прекращения выпуска Range Rover Evoque без крыши в 2018 году, и нет никаких признаков того, что в настоящее время разрабатывается версия с откидным верхом.

Фото: www.topgear. com/car-news/modified/dutch-tuner-has-built-convertible-land-rover-defender-90

Однако Heritage Customs, голландский производитель кузовов, решил заполнить этот пробел, создав кабриолет Defender 90 с неограниченным пространством для головы.

Названный Valiance Convertible, этот внедорожник выглядит практически идентично стандартному Defender от переднего бампера до передней кромки крыши.

Однако после этого металлический лист заменяется складным мягким верхом ручной работы, который предлагается в различных цветовых вариантах. Покупатели, предпочитающие более традиционный внешний вид, могут выбрать даже белый верх. Несмотря на то, что верхняя часть оснащена электроприводом, защелки необходимо открывать вручную.

Хотя только короткобазный Defender 90 может получить складной мягкий верх с электроприводом, Heritage Customs готова переоборудовать любую модель Defender, независимо от типа двигателя. Кроме того, каждая модель кабриолета, создаваемая компанией, оснащается каркасом для повышения безопасности и жесткости конструкции.

Heritage Customs подчеркивает, что Valiance Convertible — это автомобиль, сделанный на заказ, а не складская партия. Отчасти это объясняется тем, что каждый автомобиль разрабатывается в сотрудничестве с покупателем, чтобы обеспечить соответствие уникальным техническим требованиям.

Клиенты могут выбирать из широкого спектра цветов краски, смешивать и сочетать различные варианты внешней отделки, а также выбирать дизайн колес, который лучше всего соответствует их предпочтениям. Кучеростроитель также предлагает ряд вариантов интерьера, включая различные типы и цвета обивки, а также передние спортивные сиденья.

Однако недостатком является то, что переделка Defender в Valiance Convertible обычно занимает не менее трех месяцев, в зависимости от конфигурации, а цена начинается от 82 500 евро (около 90 600 долларов США по текущему курсу), не включая налоги и стоимость автомобиля-донора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.