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Fisker поставляет первый Ocean One Launch Edition в Данию

2:33
Авто

Хенрик Фискер, знаменитый датский автомобильный дизайнер и основатель автопроизводителя Fisker, недавно сделал остановку в Fisker Center+ в Копенгагене, чтобы передать ключи от первого кроссовера Ocean One Launch Edition его новому владельцу.

Fisker поставляет первый Ocean One Launch Edition в Данию
Фото: avtotachki .com/fisker-ocean-2023-elektromobil-kotoryy-mozhet-imet-oglushitel-nyy-uspeh-blagodarya-svoey-nizkoy-cene/

Этот конкретный экземпляр был окрашен в черно-белую цветовую схему и оснащен рядом примечательных дополнений, включая 22-дюймовые колеса AirGlider, 17,1-дюймовый поворотный информационно-развлекательный экран и крышу SolarSky.

Он также может похвастаться мощной 550-сильной трансмиссией с двумя двигателями и батареей емкостью 113 кВт/ч, что позволяет ему преодолевать 436 миль в ходе евротестов. Однако, если автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесами, запас хода увеличивается до 440 миль.

После этого знаменательного события Фискер вылетел в Мюнхен, Германия, чтобы отпраздновать регистрацию первого Ocean в стране, который был доставлен самому Хенрику. Там он также торжественно открыл Fisker Lounge, расположенный в центре города, а также новый шоу-рум в Мюнхенском автосалоне.

Тем временем, по другую сторону Атлантики, компания была занята обсуждением результатов первого квартала и ожиданий поставок на фоне неблагоприятных факторов, влияющих на производителей EV. Fisker надеется, что Агентство по охране окружающей среды США сертифицирует Ocean в этом месяце, а поставки начнутся в июне.

Компания планирует поставить все 5 000 единиц Launch Edition к сентябрю, а Ocean Extreme начнет поставляться примерно в это же время.

Кроме того, компания планирует представить новый пакет отделки под названием Force E, который ориентирован на любителей кемпинга и включает в себя такие элементы, как более прочный багажник на крыше, новые передний и задний бамперы и менее агрессивные шины.

Хенрик Фискер планирует выпустить этот пакет к концу года, и он может быть установлен на две верхние комплектации, Ocean Extreme и Ocean Ultra.

Наконец, внимание к Ocean привело к задержке следующей модели Fisker, городского автомобиля Pear, производство которого теперь планируется начать в 2025 году, на год позже, чем планировалось изначально.

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Fisker. Возрождение Спорткара. Начало.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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